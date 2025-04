MotoGp Spagna | prima vittoria di Alex Marquez che sorpassa il fratello Marc in testa alla classifica

Spagna regala il primo successo in carriera in MotoGp ad Alex Marquez. vittoria che fa balzare il pilota del team Gresini Ducati in testa alla classifica del mondiale, scavalcando il fratello Marc Marquez, scivolato al terzo giro e poi solo 12°, dopo una gara in rimonta. Marquez junior (ha 29 anni, tre in meno del maggiore) si impone davanti al francese della Yamaha Fabio Quartararo e a Francesco Pecco Bagnaia con la moto ufficiale della scuderia di Borgo Panigale. Quarto posto per lo spagnolo della Ktm Maverick Vinales che si lascia alle spalle Fabio Di Giannantonio con la Ducati del team VR46 e due compagni di Marca, il sudafricano Brad Binder e il connazionale Pedro Acosta. Alex Marquez guida la classifica iridata con 140 punti, 1 in più del fratello e 20 in più di Bagnaia.“E’ il miglior regalo di compleanno che potessi desiderare, vincere qui a Jerez è qualcosa di straordinario”, ha detto Marquez. Ilfattoquotidiano.it - MotoGp Spagna: prima vittoria di Alex Marquez, che sorpassa il fratello Marc in testa alla classifica Leggi su Ilfattoquotidiano.it Laregala il primo successo in carriera inadche fa balzare il pilota del team Gresini Ducati indel mondiale, scavalcando il, scivolato al terzo giro e poi solo 12°, dopo una gara in rimonta.junior (ha 29 anni, tre in meno del maggiore) si impone davanti al francese della Yamaha Fabio Quartararo e a Francesco Pecco Bagnaia con la moto ufficiale della scuderia di Borgo Panigale. Quarto posto per lo spagnolo della Ktm Maverick Vinales che si lascia alle spalle Fabio Di Giannantonio con la Ducati del team VR46 e due compagni dia, il sudafricano Brad Binder e il connazionale Pedro Acosta.guida lairidata con 140 punti, 1 in più dele 20 in più di Bagnaia.“E’ il miglior regalo di compleanno che potessi desiderare, vincere qui a Jerez è qualcosa di straordinario”, ha detto

