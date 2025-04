Piazza San Giorgio approvata la riqualificazione dell' area | ecco il progetto da 450 mila euro

Il restyling di piazza San Giorgio. Ecco le idee della Giunta Cucchetti - Piazza San Giorgio, su cui si affaccia l’omonima basilica aperta al culto nel 1633, è, da sempre, solo un’ampia curva della strada provinciale che attraversa il paese, con qualche decina di parcheggi per le auto su di un lato prospicente una cortina di case e negozi. Certamente tutto il contrario di quello che dovrebbe essere la piazza centrale del paese, epicentro dell’unificazione del tessuto antico, luogo di incontro per eccellenza. 🔗ilgiorno.it

Gardenie e Ortensie per la ricerca: Aism e Associazione nazionale Carabinieri in piazza a San Giorgio del Sannio - Tempo di lettura: 2 minutiDal 7 al 9 marzo 2025, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) celebra 20 anni di impegno per le donne e la ricerca sulla sclerosi multipla. Un traguardo importante, reso ancora più significativo da un’ondata di solidarietà che ha attraversato le piazze di tutta Italia. Protagonisti di questa iniziativa sono gardenie e ortensie, fiori scelti come simbolo del forte legame tra le donne e la lotta contro la sclerosi multipla. 🔗anteprima24.it

Pubblica illuminazione a tutto campo, interventi su via San Pellegrino, Piazza del Monte e via Campone Sala - Proseguono a Cesenatico i lavori dell'amministrazione comunale in tema di pubblica illuminazione con una serie di attività a tutto campo tra ripristini, potenziamenti e nuove attivazioni. Da qualche giorno sono stati rimessi in funzione i tre semafori lampeggianti di via San Pellegrino con nuova... 🔗cesenatoday.it

Cuggiono, piazza San Giorgio, il progetto non convince Grande Nord: “Serve una visione d’insieme” - Dopo dalla serata pubblica del 28 febbraio in cui l'amministrazione comunale ha illustrato la proposta preliminare di riqualificazione di piazza San Giorgio, ... 🔗cronacaossona.com

Cuggiono, Grande Nord: la nostra posizione sulla riqualificazione di piazza San Giorgio - Il 28 febbraio l’Amministrazione comunale ha dedicato una serata in merito alla proposta, prima del progetto definitivo, di riqualificazione di piazza S. Giorgio: su questo argomento, in un’ottica ... 🔗ticinonotizie.it

San Giorgio: come cambia il programma - Meno street-food e meno eventi, il lutto nazionale per Papa Francesco accorcia la festa di San Giorgio a Limito. 🔗msn.com