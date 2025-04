Papa | 2 ore attesa a Santa Maria Maggiore per omaggio a Bergoglio

attesa per i fedeli che vogliono tributare un omaggio alla tomba di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Tra poco, alle 16, i cardinali si recheranno proprio nella Basilica Papale per un omaggio al Pontefice. Alle 17 i vespri. Lapresse.it - Papa: 2 ore attesa a Santa Maria Maggiore per omaggio a Bergoglio Leggi su Lapresse.it Città del Vaticano (Vaticano), 27 apr. (LaPresse) – È di 2 ore il tempo diper i fedeli che vogliono tributare unalla tomba diFrancesco nella Basilica di. Tra poco, alle 16, i cardinali si recheranno proprio nella Basilicale per unal Pontefice. Alle 17 i vespri.

