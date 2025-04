Inter Roma tegola per i nerazzurri si ferma Pavard! Problema alla caviglia per il francese

Inter Roma, tegola per i nerazzurri, si ferma Pavard! Problema alla caviglia per il francese, che ha chiesto il cambioPrimo colpo di scena in Inter Roma, gara valida per la 34a giornata di Serie attualmente in corso a San Siro. Risultato ancora sullo 0-0, ma arrivano brutte notizie per i nerazzurri, in vista anche dei prossimi impegni, soprattutto in Champions con il Barcellona. Problema alla caviglia per Benjamin Pavard, che è stato costretto a lasciare il campo nonostante abbia provato a stringere i denti.Il francese, che ha comunque provato a rientrare in campo, non è riuscito a resistere ed Inzaghi ha optato anche per la soluzione precauzionale in vista anche dei prossimi impegni. Al suo posto dentro Bisseck. Situazione di Pavard sicuramente da monitorare nelle prossime ore, dove seguiranno sicuramente aggiornamenti. Internews24.com - Inter Roma, tegola per i nerazzurri, si ferma Pavard! Problema alla caviglia per il francese Leggi su Internews24.com per i, siper il, che ha chiesto il cambioPrimo colpo di scena in, gara valida per la 34a giornata di Serie attualmente in corso a San Siro. Risultato ancora sullo 0-0, ma arrivano brutte notizie per i, in vista anche dei prossimi impegni, soprattutto in Champions con il Barcellona.per Benjamin, che è stato costretto a lasciare il campo nonostante abbia provato a stringere i denti.Il, che ha comunque provato a rientrare in campo, non è riuscito a resistere ed Inzaghi ha optato anche per la soluzione precauzionale in vista anche dei prossimi impegni. Al suo posto dentro Bisseck. Situazione disicuramente da monitorare nelle prossime ore, dove seguiranno sicuramente aggiornamenti.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter Roma, ecco perché i nerazzurri hanno rinunciato alla possibilità di giocare il sabato sera: i dettagli - di RedazioneInter Roma, i motivi dietro la scelta dei nerazzurri di non giocare il match sabato: le ultime Dopo una giornata intera di trattative tra le autorità e la Lega Serie A, la partita tra Inter e Roma è stata infine programmata per domenica alle 15. Questo è avvenuto anche se l’Inter aveva chiesto di posticiparla a maggio, per evitare di ostacolare la preparazione per la semifinale di Champions contro il Barcellona. 🔗internews24.com

Jair è morto: l’ex ala leggendaria di Inter e Roma si spegne a 84 anni! Il ricordo commosso della Portuguesa e dei nerazzurri - di Redazione JuventusNews24Jair è morto: l’ex ala leggendaria con un grande passato in Serie A si è spento all’età di 84 anni: il ricordo commosso della Portuguesa e dei nerazzurri Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Jair. L’ex ala, affermatosi in Italia soprattutto con l’Inter e con un passato nella Roma, aveva 84 anni. L’annuncio della morte è arrivato attraverso un comunicato della Portuguesa, squadra in cui aveva esordito la leggendaria ala brasiliana. 🔗juventusnews24.com

Appiano Gentile Inter: nerazzurri a lavoro in vista del Genoa, tegola Sommer e altri 2 a rischio forfait - di RedazioneLe ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Giornata di allenamento per i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal KO rimediato contro al Juve. 🔗internews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter, Thuram si ferma per un infortunio: ecco quando può rientrare - LaPresse; Tegola Inter, il ritorno in campo di Hakan Calhanoglu è un’incognita; Roma-Inter, Calhanoglu e Acerbi ko per infortunio: le condizioni in vista della Juve, tifosi furiosi; Tegola Inter, l’infortunio preoccupa: il derby è a rischio. 🔗Cosa riportano altre fonti

Inter-Roma: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming, orario, arbitro - Inter e Roma scendono in campo questo pomeriggio alle 15,00 a San Siro per una sfida che può valere tanto, anzi tantissimo in ottica scudetto e quarto posto. I nerazzurri, ... 🔗msn.com

Inter-Roma, un match che vale doppio per i nerazzurri - Visualizzazioni: 31 Oggi alle 15:00, Inter – Roma si sfideranno a San Siro in una partita fondamentale per la lotta scudetto e per la qualificazione in Europa. Il match è particolarmente importante p ... 🔗calciostyle.it

Tegola Thuram, cosa succede verso Barcellona-Inter - C’è grande apprensione in casa Inter per le condizioni di Marcus Thuram, assente anche oggi contro la Roma. L’obiettivo dello staff nerazzurro era quello di riaverlo in campo da titolare contro il ... 🔗passioneinter.com