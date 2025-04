Classifica MotoGP 2025 | Alex Marquez scavalca Marc in vetta Bagnaia a -20

2025 di MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera, Alex Marquez si è imposto in sella alla Ducati Gresini e ha ottenuto il suo primo successo in top-class mettendosi alle spalle il francese Fabio Quartararo (Yamaha) e Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale).Un gara in cui all’inizio c’è stato un confronto molto duro tra Bagnaia e Marc Marquez con una bella carenata. Poco dopo, Marc ha commesso un errore ed è caduto in curva-7, perdendo diverse posizioni. Alla fine della fiera il Cabroncito ha concluso 12°. Con questi risultati Alex Marquez svetta con una lunghezza di margine sul fratello, mentre Bagnaia è a -20.Classifica MONDIALE MotoGP 2025 (dopo GP Spagna)1. Alex Marquez (Ducati) 1402. Marc Marquez (Ducati) 1393. Oasport.it - Classifica MotoGP 2025: Alex Marquez scavalca Marc in vetta, Bagnaia a -20 Leggi su Oasport.it Un risultato a sorpresa nel GP di Spagna, quinto appuntamento del Mondialedi. Sul circuito di Jerez de la Frontera,si è imposto in sella alla Ducati Gresini e ha ottenuto il suo primo successo in top-class mettendosi alle spalle il francese Fabio Quartararo (Yamaha) e Francesco(Ducati ufficiale).Un gara in cui all’inizio c’è stato un confronto molto duro tracon una bella carenata. Poco dopo,ha commesso un errore ed è caduto in curva-7, perdendo diverse posizioni. Alla fine della fiera il Cabroncito ha concluso 12°. Con questi risultaticon una lunghezza di margine sul fratello, mentreè a -20.MONDIALE(dopo GP Spagna)1.(Ducati) 1402.(Ducati) 1393.

Classifica Mondiale MotoGP 2025: incredibile Alex Marquez in testa, Bagnaia torna vicinissimo! - Alex Marquez si porta in testa alla classifica generale del Mondiale MotoGP dopo il GP degli USA: lo spagnolo è a quota 87 punti ed ha scavalcato il fratello Marc, caduto ad Austin ed ora secondo a quota 86, ad una lunghezza dal primato. Resta in terza piazza, ma si porta a soli 12 punti dalla vetta Francesco Bagnaia, il quale sale a quota 75 punti e precede in graduatoria altri due italiani, ovvero Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, rispettivamente quarto a quota 55 e quinto a quota 44. 🔗oasport.it

Classifica MotoGP 2025: incredibile Alex Marquez in testa, Bagnaia torna vicinissimo! - Alex Marquez si porta in testa alla classifica generale del Mondiale MotoGP dopo il GP degli USA: lo spagnolo è a quota 87 punti ed ha scavalcato il fratello Marc, caduto ad Austin ed ora secondo a quota 86, ad una lunghezza dal primato. Resta in terza piazza, ma si porta a soli 12 punti dalla vetta Francesco Bagnaia, il quale sale a quota 75 punti e precede in graduatoria altri due italiani, ovvero Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, rispettivamente quarto a quota 55 e quinto a quota 44. 🔗oasport.it

LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: buone risposte da Bagnaia, Alex Marquez in testa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6:09 Ora in pista c’è Franco Morbidelli, tra i più positivi di questa lunga tre giorni. 6:05 Ancora poco movimento in pista, dentro nuovamente Alex Marquez. 6:03 Mentre sono passate le tre ore di sessione, ecco alcune foto del turno odierno. In the camera lens of Day 3 of the #SepangTest #MotoGP pic.twitter.com/eAaQOqmybL — MotoGP (@MotoGP) February 7, 2025 p> 5:59 Rientra Marc Marquez, arrivato a 39 giri. 🔗oasport.it

