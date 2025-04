Ci sentiamo tutti vicini e parte di qualcosa che è più grande di noi - Foto e video

partecipato al funerale del Papa. Ecodibergamo.it - «Ci sentiamo tutti vicini e parte di qualcosa che è più grande di noi» - Foto e video Leggi su Ecodibergamo.it IL GIUBILEO DEI GIOVANI. Duemila gli adolescenti bergamaschi a Roma. I racconti: «Bello fare incontri inaspettati e aiutarsi». Alcuni gruppi hannocipato al funerale del Papa.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sanremo, si parte: alla guida Conti con Clerici e Scotti. Ospite Jovanotti. Ecco tutti i cantanti che si esibiranno - Sanremo, domani sera inizia quella che è stata ribattezzata la "Settimana santa" della musica italiana. Sotto la direzione di Carlo Conti, martedì 11 febbraio si... 🔗quotidianodipuglia.it

Terme di Montecatini: deserta anche la seconda asta. Si parte da 35 milioni per acquisire tutti i beni - E' andata nuovamente deserta l'asta per vendere in blocco gli immobili più importanti del patrimonio immobiliare delle Terme di Montecatini L'articolo Terme di Montecatini: deserta anche la seconda asta. Si parte da 35 milioni per acquisire tutti i beni proviene da Firenze Post. 🔗.com

Thuram Inter, Tikus c’è, ma parte dalla panchina? Tutti i dettagli - di RedazioneThuram Inter, Tikus c’è, ma parte dalla panchina? Tutti i dettagli sulla possibilità di vedere tra i titolari l’attaccante francese Cosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla situazione di Marcus Thuram in vista di Juve Inter: SU THURAM- «A Inzaghi mancherà uno dei finalisti di Qatar ’22: Marcus Thuram. L’attaccante ha recuperato, ma solo per la panchina. Niente derby col fratellino Kephren, almeno all’inizio. 🔗internews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

«Ci sentiamo tutti vicini e parte di qualcosa che è più grande di noi» - Foto e video; Zona Mazzini, sos degrado: Baby gang e vandalismi. Qui ci sentiamo insicuri; Futsal, Serie A: la presidente Simona Marinelli suona la carica in casa Italservice Pesaro; Lupi sempre più vicini alle case: «Qui non ci sentiamo più sicuri». 🔗Su questo argomento da altre fonti

Urla sentite dai vicini, come sta l’uomo accoltellato dalla moglie - Lite violenta a Tavoleto, nel Pesarese: il 54enne è stato portato in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. I carabinieri erano stati allertati da alcuni cittadini e sono subito intervenuti sul ... 🔗msn.com