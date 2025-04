Classifica Mondiale MotoGP 2025 | Alex Marquez sorpassa Marc Bagnaia resta a galla dopo Jerez

Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera, Alex Marquez si è imposto in sella alla Ducati Gresini e ha ottenuto il suo primo successo in top-class mettendosi alle spalle il francese Fabio Quartararo (Yamaha) e Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale).Un gara in cui all'inizio c'è stato un confronto molto duro tra Bagnaia e Marc Marquez con una bella carenata. Poco dopo, Marc ha commesso un errore ed è caduto in curva-7, perdendo diverse posizioni. Alla fine della fiera il Cabroncito ha concluso 12°. Con questi risultati Alex Marquez svetta con una lunghezza di margine sul fratello, mentre Bagnaia è a -20.Classifica Mondiale MotoGP 2025 (dopo GP Spagna)1. Alex Marquez (Ducati) 1402. Marc Marquez (Ducati) 1393.

