Ciro Bolognese nominato dirigente superiore dei Vigili del Fuoco | l’orgoglio di Mercogliano

Mercogliano festeggia uno dei suoi figli più illustri. Ciro Bolognese, nato nella cittadina irpina nel 1978, è stato nominato dirigente superiore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un traguardo che corona una carriera costruita con rigore, competenza e spirito di servizio.Attualmente. Avellinotoday.it - Ciro Bolognese nominato dirigente superiore dei Vigili del Fuoco: l’orgoglio di Mercogliano Leggi su Avellinotoday.it festeggia uno dei suoi figli più illustri., nato nella cittadina irpina nel 1978, è statodel Corpo Nazionale deidel, un traguardo che corona una carriera costruita con rigore, competenza e spirito di servizio.Attualmente.

Su questo argomento da altre fonti

Sequoie Music Park 2025: un mese di stelle della musica illumina l’estate bolognese - Dopo il successo della scorsa edizione, il Sequoie Music Park è pronto a infiammare nuovamente l’estate bolognese. Nella suggestiva cornice del Parco delle Caserme Rosse, dal 17 giugno al 20 luglio, si alterneranno artisti di fama nazionale e internazionale per un mese all’insegna della grande musica e della condivisione. La rassegna, organizzata da Unipol Arena, si presenta con un cartellone eclettico e imperdibile, capace di abbracciare diversi generi musicali e di attrarre un pubblico variegato. 🔗ildenaro.it

Milan, tentativo per Manna. Ma il dirigente vuole restare al Napoli - Milan, tentativo per Manna. Ma il dirigente vuole restare al Napoli"> Dopo il mancato accordo con Fabio Paratici, il Milan è già al lavoro per trovare il nuovo direttore sportivo. Come riportato da Sky Sport attraverso Gianluca Di Marzio, la dirigenza rossonera avrebbe tentato anche la pista che porta a Giovanni Manna, attuale d.s. del Napoli. Il dirigente, che la scorsa estate ha firmato un contratto di lunga durata con il club di Aurelio De Laurentiis, avrebbe però fatto sapere di voler proseguire il suo percorso in azzurro, declinando l’interesse milanista. 🔗napolipiu.com

Addio a Giuliano Ferretti, storico dirigente del Godo Calcio - Si è spento Giuliano Ferretti, storico dirigente del Godo calcio. E si tratta del secondo lutto che, nel giro di poco tempo, patisce la società sportiva. "Giuliano Ferretti – scrive in una nota l’Ac Godo – ha ricoperto per anni il ruolo di dirigente della società rossoblu a fianco del presidente Valentino Marzolla, recentemente scomparso e si era subito messo a disposizione di Roberto Trincossi, individuato come successore al timone dell’A. 🔗sport.quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ciro Bolognese nominato dirigente superiore dei Vigili del Fuoco: l’orgoglio di Mercogliano; Nuovo dirigente superiore dei vigili del fuoco: guida l'irpino Ciro Bolognese; Nuovo dirigente superiore dei vigili del fuoco: guida l'irpino Ciro Bolognese; Ciro Bolognese comanderà i Vigili del Fuoco di Alessandria. 🔗Ne parlano su altre fonti

Congratulazioni a Ciro Bolognese, nuovo dirigente superiore dei Vigili del fuoco - Ieri, Ciro Bolognese, classe 1978 nato e cresciuto a Mercogliano, ha raggiunto un importante traguardo con la promozione a Dirigente Superiore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Attualmente com ... 🔗msn.com