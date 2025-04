Mazara del Vallo due ragazzi precipitano dal tetto di un casolare | uno è morto l’altro in ospedale

Mazara del Vallo, in provincia di Trapani: due ragazzi di 15 e 13 anni sono precipitati dal tetto di un casolare abbandonato. Il 15enne, Leonardo Titone, è morto sul colpo sbattendo la testa, mentre l’amico è stato portato in ospedale per le gravi condizioni riportate ad una gamba. Il casolare, ex stabilimento vinicolo Hopps nei pressi del Mahara Hotel, era interdetto per motivi di sicurezza, sebbene la recinzione che perimetra l’area presenti un’apertura che, da quanto ricostruito, sarebbe stata usata dai ragazzi per accedere all’interno. Il ragazzo morto, nato in Germania, sarebbe caduto mentre percorreva una copertura in amianto. Sull’area, ora posta sotto sequestro dalla Procura di Marsala, sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia di Stato e quella municipale, nonché il sindaco di Mazara Salvatore Quinci. Ilfattoquotidiano.it - Mazara del Vallo, due ragazzi precipitano dal tetto di un casolare: uno è morto, l’altro in ospedale Leggi su Ilfattoquotidiano.it Un volo di circa dieci metri e poi lo schianto. Tragedia nel pomeriggio del 26 aprile, sul lungomare San Vito adel, in provincia di Trapani: duedi 15 e 13 anni sono precipitati daldi unabbandonato. Il 15enne, Leonardo Titone, èsul colpo sbattendo la testa, mentre l’amico è stato portato inper le gravi condizioni riportate ad una gamba. Il, ex stabilimento vinicolo Hopps nei pressi del Mahara Hotel, era interdetto per motivi di sicurezza, sebbene la recinzione che perimetra l’area presenti un’apertura che, da quanto ricostruito, sarebbe stata usata daiper accedere all’interno. Il ragazzo, nato in Germania, sarebbe caduto mentre percorreva una copertura in amianto. Sull’area, ora posta sotto sequestro dalla Procura di Marsala, sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia di Stato e quella municipale, nonché il sindaco diSalvatore Quinci.

