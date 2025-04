Agguato a Ercolano il sindaco Buonajuto | Installeremo altre 50 telecamere

telecamere presenti in zona per far luce sul ferimento di un 26enne, incensurato, avvenuto la scorsa notte al Corso Resina a Ercolano. L’uomo che probabilmente era a piedi è stato ferito all’addome e alle gambe, e non è in pericolo di vita. “Sono certo che questi criminali saranno presto individuati e arrestati, anche grazie al contributo fondamentale del sistema di videosorveglianza installato dalla nostra Amministrazione” commenta il sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale di Anci, Ciro Buonajuto “In questi anni abbiamo lottato a muso duro contro la camorra e continueremo a farlo, senza arretrare di un solo centimetro. Questa recrudescenza, che ha visto due sparatorie in meno di dieci giorni, sarà stroncata sul nascere grazie al lavoro delle forze dell’ordine, a cui va il mio ringraziamento per l’impegno costante profuso nel garantire sicurezza al nostro territorio”. Leggi su Ildenaro.it Al vaglio dei Carabinieri ci sono le immagini dellepresenti in zona per far luce sul ferimento di un 26enne, incensurato, avvenuto la scorsa notte al Corso Resina a. L’uomo che probabilmente era a piedi è stato ferito all’addome e alle gambe, e non è in pericolo di vita. “Sono certo che questi criminali saranno presto individuati e arrestati, anche grazie al contributo fondamentale del sistema di videosorveglianza installato dalla nostra Amministrazione” commenta ildie vicepresidente nazionale di Anci, Ciro“In questi anni abbiamo lottato a muso duro contro la camorra e continueremo a farlo, senza arretrare di un solo centimetro. Questa recrudescenza, che ha visto due sparatorie in meno di dieci giorni, sarà stroncata sul nascere grazie al lavoro delle forze dell’ordine, a cui va il mio ringraziamento per l’impegno costante profuso nel garantire sicurezza al nostro territorio”.

Accoltellato a 19 anni dalla gang, caccia agli autori dell’agguato. Il sindaco Sala: chi l’ha fatto resti dentro - Milano – Uno degli aggressori avrebbe già un volto, riconosciuto dal ragazzo accoltellato. E quella traccia potrebbe rivelarsi determinante per identificare anche i presunti complici, almeno quattro, e chiudere il caso in tempi rapidi: al setaccio le immagini delle telecamere, che avrebbero ripreso sia il blitz armato che la fuga. Il raid del branco è andato in scena giovedì sera nel quartiere residenziale di Cascina Merlata a Milano, a due passi dagli ingressi del centro commerciale Merlata Bloom. 🔗ilgiorno.it

Esplosione in fabbrica: il sindaco, Ercolano pretende giustizia - Tempo di lettura: < 1 minuto“Le indagini sulla tragica esplosione di via Patacca fanno un altro passo avanti. Oggi i Carabinieri di Ercolano, su delega della Procura di Napoli, hanno eseguito due misure cautelari nei confronti di persone ritenute coinvolte in questa terribile vicenda. Parliamo di un’esplosione che ha tolto la vita a tre giovani innocenti, sfruttati in una fabbrica abusiva di fuochi d’artificio, dove si commerciava illegalmente materiale esplosivo senza scrupoli”. 🔗anteprima24.it

Il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu è stato destituito e trasferito in carcere - Dopo che un tribunale di Istanbul aveva confermato l’ordine di arresto nei suoi confronti, il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu è stato temporaneamente destituito dal suo incarico ed è stato trasferito nel carcere di massima sicurezza di Marmara, nel distretto di Silivri a Nord della città. Il provvedimento, emanato dal ministero dell’Interno, riguarda anche i sindaci di Sisli e Beylikduzu coinvolti nella stessa inchiesta. 🔗lettera43.it

Ercolano, 26enne ferito nella notte con una pistola. Il sindaco Buonajuto: «Lottiamo contro la Camorra» - Al vaglio dei Carabinieri ci sono le immagini delle telecamere presenti in zona per far luce sul ferimento di un 26enne, incensurato, avvenuto la scorsa notte al Corso Resina a ... 🔗msn.com

Ercolano, agguato nel Venerdì Santo: due feriti - ERCOLANO - Agguato nel pomeriggio del Venerdì Santo in città. Sono stati esplosi alcuni colpi di pistola lasciando sul terreno due uomini feriti. La Ercolano, agguato nel Venerdì Santo: due feriti ... 🔗marigliano.net

Sangue sul Venerdì Santo di Ercolano, 2 feriti in un agguato - Spari ad Ercolano nel giorno del Venerdì Santo: due feriti. Il sindaco Buonajuto: “Ercolano non tornerà indietro” Nel pomeriggio di Venerdì Santo, giornata simbolo di raccoglimento e riflessione per l ... 🔗ilmediano.com