A messa Parolin in suffragio Papa 200 mila persone

mila fedeli". Lo comunica la Sala stampa vaticana a proposito della messa celebrata dal cardinale Pietro Parolin in suffragio di Papa Francesco e in occasione del Giubileo degli adolescenti. Quotidiano.net - A messa Parolin in suffragio Papa 200 mila persone Leggi su Quotidiano.net "Secondo le competenti autorità, nell'area di piazza San Pietro sono presenti circa 200fedeli". Lo comunica la Sala stampa vaticana a proposito dellacelebrata dal cardinale PietroindiFrancesco e in occasione del Giubileo degli adolescenti.

Se ne parla anche su altri siti

Papa Francesco, messa in suffragio nella prima domenica senza Bergoglio, il cardinale Parolin: "Tristezza e senso di smarrimento" - L'addio della salma da parte dei fedeli a Santa Maria Maggiore e l'invito dall'altare: "Non sostate a lungo" Si è tenuta oggi, nel secondo giorno dei Novendiali, la messa in suffragio di Papa Francesco, nella prima domenica senza Bergoglio. La celebrazione eucaristica è stata presieduta dal c 🔗ilgiornaleditalia.it

Messa in suffragio di Papa Francesco con i giovani del Giubileo, Parolin: “Vi trasmetto l’abbraccio di Francesco” - In questo secondo giorno di Novendiali, la messa è presieduta dal cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin. In Piazza San Pietro sono attese almeno 130mila persone tra cui i giovani che partecipano al Giubileo degli Adolescenti L'articolo Messa in suffragio di Papa Francesco con i giovani del Giubileo, Parolin: “Vi trasmetto l’abbraccio di Francesco” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

La scomparsa di Papa Francesco, al Duomo la Santa Messa in suffragio - ANCONA – Santa Messa in suffragio di Papa Francesco. Il rito avrà luogo nella Cattedrale di San Ciriaco domani, giovedì 24 aprile, alle 21. A presiederla l’Arcivescovo della diocesi di Ancona-Osimo, monsignor Angelo Spina. 🔗anconatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

La messa in suffragio del Papa. Giubileo degli adolescenti, oltre 200 mila persone a San Pietro - Papa Francesco, il ricordo commosso di Lino Banfi; L'omelia di Parolin alla messa in suffragio di papa Francesco; Papa Francesco, due ore di coda per il pellegrinaggio alla tomba di Francesco. In 200mila alla messa in suffra; A messa Parolin in suffragio Papa 200 mila persone. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Messa in suffragio del Papa. Monsignor Parolin: “Con la sua morte viviamo un senso di smarrimento” - “L'immagine iniziale che il Vangelo ci offre in questa domenica può rappresentare bene anche lo stato d'animo di tutti noi, della Chiesa e del mondo intero. Il Pastore che il Signore ha donato al suo ... 🔗msn.com

A San Pietro la messa in suffragio di Papa Francesco, il cardinale Parolin: "Ci ha insegnato che la pace è il riconoscimento dell'altro" - Il grande insegnamento di Papa Francesco è stato anche quello di capire che la pace, tra le persone e i popoli si costruisce "non sul calcolo" ma sulla misericordia, il perdono e il "riconoscimento de ... 🔗msn.com

L'omelia di Parolin alla messa in suffragio di papa Francesco - Cari fratelli e sorelle, Gesù Risorto si presenta ai suoi discepoli, mentre si trovano nel cenacolo dove si sono rinchiusi per paura, con le porte sbarrate (Gv 20,19). Il loro stato d’animo è turbato ... 🔗repubblica.it