Inter subito un guaio con la Roma | caviglia ko e Barcellona a rischio

subito una tegola per l’Inter nei primi minuti del match fondamentale match di campionato a San Siro contro la Roma.Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itSimone Inzaghi deve rinunciare dopo allena 14 minuti a Benjamin Pavard, vittima di un problema alla caviglia sinistra dopo un contrasto con il connazionale Kone. L’ex Bayern Monaco è stato soccorso dai sanitari nerazzurri a bordocampo, mentre il tecnico piacentino si è avvicinato per chiedergli lo stato delle sue condizioni, con il difensore francese che seppur dolorante ha stretto i denti ed è rientrato in campo. Solo però per qualche istante perché dopo pochi secondi si è nuovamente accasciato a terra, chiamando il cambio alla panchina.Inzaghi così è stato costretto a sostituire Pavard con Bisseck, in campo dopo un rapido riscaldamento. Calciomercato.it - Inter, subito un guaio con la Roma: caviglia ko e Barcellona a rischio Leggi su Calciomercato.it una tegola per l’nei primi minuti del match fondamentale match di campionato a San Siro contro la.Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itSimone Inzaghi deve rinunciare dopo allena 14 minuti a Benjamin Pavard, vittima di un problema allasinistra dopo un contrasto con il connazionale Kone. L’ex Bayern Monaco è stato soccorso dai sanitari nerazzurri a bordocampo, mentre il tecnico piacentino si è avvicinato per chiedergli lo stato delle sue condizioni, con il difensore francese che seppur dolorante ha stretto i denti ed è rientrato in campo. Solo però per qualche istante perché dopo pochi secondi si è nuovamente accasciato a terra, chiamando il cambio alla panchina.Inzaghi così è stato costretto a sostituire Pavard con Bisseck, in campo dopo un rapido riscaldamento.

Cosa riportano altre fonti

LIVE – Roma-Inter Women 0-1, GOOOOLLL Wullaert va subito a segno! - Roma-Inter Women è l’incontro valido per la seconda giornata di poule scudetto del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca allo Stadio delle Tre Fontane di Roma (RO). LIVE: ROMA-INTER WOMEN 0-1 6? GOOOOOOOOLLLLL! 12.30 INIZIA LA PARTITA! 12.25 Tutto pronto allo Stadio delle Tre Fontane per la sfida d’alta classifica: le due squadre entrano in campo 12. 🔗inter-news.it

Roma Inter Women LIVE 0-1: nerazzurre subito avanti grazie a Wullaert! - di Lorenzo BoscaAppuntamento alle 12:30 per Roma Inter Women, l’esordio per le nerazzurre di mister Piovani nella Poule Scudetto: seguilo live con noi Tutto pronto per Roma Inter Women, la gara di oggi che sarà valevole per il primo turno della Poule Scudetto della Serie A Femminile. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA 1? Fischio d’inizio – Si comincia! ? 6? GOL DELL’INTER! – Nerazzurre subito avanti! Csiszar apre per Wullaert che con un destro potente sotto la traversa buca Kresche! ROMA INTER WOMEN, IL TABELLINO: 0-1 Marcatrici: 6? Wullaert ... 🔗internews24.com

Roma-Inter Women 0-1 al 45?: Wullaert subito, poi compattezza - Roma-Inter Women 0-1 dopo i primi quarantacinque minuti di partita (clicca qui per seguire la cronaca live della partita). Ecco quello che è successo nel primo tempo. Nerazzurre in vantaggio grazie alla rete della danese Wullaert, che ha sfruttato al meglio l’occasione. Ora bisogna tenere nel secondo tempo. VANTAGGIO – Al Tre Fontane primo tempo molto acceso tra Roma e Inter Women nell’esordio della poule scudetto. 🔗inter-news.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

