Zelensky | Pressione sulla Russia insufficiente scontri intensi a Kursk e altre regioni

sulla situazione in prima linea. In molte direzioni la situazione rimane difficile. Lo scrive Volodymyr Zelensky su X. "Solo a mezzogiorno, si sono già verificati quasi 70 attacchi russi. Gli scontri si concentrano nelle direzioni di Pokrovsk, Kramatorsk, Lyman e Kursk." E "le nostre forze continuano le operazioni difensive in aree specifiche delle regioni di Kursk e Belgorod", ha assicurato, dopo che ieri Mosca aveva annunciato la completa riconquista del Kursk.Zelensky ha chiesto una rinnovata Pressione sulla Russia ad accettare la tregua proposta dagli Usa. Secondo Zelensky "la situazione in prima linea e l'azione dell'esercito russo dimostrano che l'attuale Pressione globale sulla Russia non è sufficiente a porre fine a questa guerra. Quotidiano.net - Zelensky: Pressione sulla Russia insufficiente, scontri intensi a Kursk e altre regioni Leggi su Quotidiano.net Il Comandante in Capo Oleksandr Syrskyi ha fornito un aggiornamentosituazione in prima linea. In molte direzioni la situazione rimane difficile. Lo scrive Volodymyrsu X. "Solo a mezzogiorno, si sono già verificati quasi 70 attacchi russi. Glisi concentrano nelle direzioni di Pokrovsk, Kramatorsk, Lyman e." E "le nostre forze continuano le operazioni difensive in aree specifiche delledie Belgorod", ha assicurato, dopo che ieri Mosca aveva annunciato la completa riconquista delha chiesto una rinnovataad accettare la tregua proposta dagli Usa. Secondo"la situazione in prima linea e l'azione dell'esercito russo dimostrano che l'attualeglobalenon è sufficiente a porre fine a questa guerra.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ucraina, Zelensky insiste: “Pressione su assassini Russia per fine guerra” - (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky insiste e continua a chiedere "pressioni" sulla Russia per fermare la guerra che va avanti in Ucraina dall'invasione russa su vasta scala, iniziata il 24 febbraio del 2022. "La Russia usa ogni giorno e ogni notte per uccidere", scrive Zelensky in un post su Telegram dopo l'attacco che a Dnipro ha […] 🔗periodicodaily.com

Zelensky, 'nessuna tregua nella pressione sulla Russia' - "Non può esserci tregua nella pressione sulla Russia affinché cessi questa guerra e questo terrore contro la vita": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo l'attacco missilistico russo di ieri notte contro un hotel di Kryvyi Rig, la sua città natale. L'attacco, ha confermato il leader ucraino, ha provocato quattro morti e almeno 30 feriti. 🔗quotidiano.net

Zelensky chiede una forte pressione sulla Russia dopo il vertice del Regno Unito - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede una forte pressione sulla Russia dopo il vertice membri della “coalizione dei volenterosi”. “Putin sta mentendo a tutti”, ha detto Zelensky. Zelensky chiede una forte pressione sulla Russia Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto la creazione di una coalizione internazionale per intensificare la pressione su Mosca. Zelensky ha […] 🔗periodicodaily.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Zelensky: Pressione sulla Russia insufficiente, scontri intensi a Kursk e altre regioni; Zelensky: 'La Russia non si ferma, la pressione è insufficiente'; Macron: «Mosca ignora le proposte di pace e uccide bambini»; Ucraina, Zelensky: Pressione su Mosca insufficiente, attacchi aumentano | .it. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Zelensky: Pressione sulla Russia insufficiente, scontri intensi a Kursk e altre regioni - Zelensky aggiorna sulla situazione in Ucraina: scontri intensi a Kursk, Pokrovsk, Kramatorsk e Lyman. Necessaria maggiore pressione sulla Russia per una tregua. 🔗quotidiano.net

Zelensky "ottimo incontro con Trump". Peskov: "Sintonia tra Russia e USA, ma serve riservatezza" - Mosca pronta a relazioni con altri Paesi se "interesse genuino" La Russia è pronta a sviluppare relazioni con tutti i Paesi nella stessa misura in cui questi Paesi sono pronti a cooperare con la Russi ... 🔗msn.com

Ucraina, Zelensky: “Fare pressione sulla Russia, le guerre si fermano con la forza” - Proseguono ancora con grosse difficoltà i tentativi di negoziare per la pace nel conflitto tra Russia e Ucraina. Mentre a Parigi una delegazione di Kiev, ... 🔗msn.com