Ragazza aggredita e minacciata in strada a Broooklyn da decine di filo-israeliani | un poliziotto la salva dalla folla

Ragazza è stata circondata, aggredita e minacciata da decine di uomini estremisti filo-israleiani (alcuni con gli abiti tipici degli ultra ortodossi ebrei) nelle strade di Brooklyn, a New York. A salvare la giovane è stato l’intervento di un poliziotto, che ha scortato la Ragazza difendendola dagli attacchi. L’episodio è accaduto ieri, 25 aprile, poco distante dal luogo dove si trovava per una visita il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, l’estremista Itamar Ben-Gvir, e dalle proteste di alcuni gruppi filo palestinesi (dove si erano già verificati scontri). Il video è stato pubblicato da Drop Site News e ripreso da altri canali come quello di Eye on Palestine. Nel filmato, tra le altre cose, si sente il gruppo di uomini urlare più volte “morte agli arabi“.L'articolo Ragazza aggredita e minacciata in strada a Broooklyn da decine di filo-israeliani: un poliziotto la salva dalla folla proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Ragazza aggredita e minacciata in strada a Broooklyn da decine di filo-israeliani: un poliziotto la salva dalla folla Leggi su Ilfattoquotidiano.it Unaè stata circondata,dadi uomini estremisti-israleiani (alcuni con gli abiti tipici degli ultra ortodossi ebrei) nelle strade di Brooklyn, a New York. Are la giovane è stato l’intervento di un, che ha scortato ladifendendola dagli attacchi. L’episodio è accaduto ieri, 25 aprile, poco distante dal luogo dove si trovava per una visita il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, l’estremista Itamar Ben-Gvir, e dalle proteste di alcuni gruppipalestinesi (dove si erano già verificati scontri). Il video è stato pubblicato da Drop Site News e ripreso da altri canali come quello di Eye on Palestine. Nel filmato, tra le altre cose, si sente il gruppo di uomini urlare più volte “morte agli arabi“.L'articoloindadi: unlaproviene da Il Fatto Quotidiano.

