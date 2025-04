Nel cuore dell’Irpinia nasce la prima biblioteca dedicata a Papa Francesco

Ad Arcella, piccola frazione del comune di Montefredane, in provincia di Avellino, il nome di Papa Francesco sarà custodito per sempre tra le pagine dei libri. È qui che padre Roberto Cancillieri, parroco della comunità, insieme ai giovani del Consiglio Pastorale, ha voluto intitolare la nuova biblioteca al Pontefice, proprio mentre a Roma si celebravano i suoi funerali.La biblioteca sorgerà all'interno del Centro di Comunità, costruito grazie ai fondi della Cei e adiacente alla chiesa di Santa Lucia, fondata nel 1962, alla vigilia del Concilio Vaticano II. Un luogo di cultura e spiritualità, pensato per trasmettere i valori che Papa Francesco ha insegnato: semplicità, fraternità, amore per i più deboli.Padre Roberto ha voluto fortemente questo progetto come segno tangibile di gratitudine e memoria.

