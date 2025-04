Como matematicamente salvo Genoa sconfitto 1-0

Como - Il Como è aritmeticamente salvo. La compagine lariana supera 1-0 il Genoa nel match del Sinigaglia, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A 20242025: decide un gol siglato nella ripresa da Gabriel Str Ilgiornaleditalia.it - Como matematicamente salvo, Genoa sconfitto 1-0 Leggi su Ilgiornaleditalia.it Strefezza regala ai lariani i tre punti per la permanenza nella massima serie- Ilè aritmeticamente. La compagine lariana supera 1-0 ilnel match del Sinigaglia, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A 20242025: decide un gol siglato nella ripresa da Gabriel Str

