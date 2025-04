La Promessa Anticipazioni 28 aprile 2025 | Don Lorenzo sconvolge Alonso mentre alla tenuta arriva una nuova misteriosa giovane

Promessa in onda il 28 aprile 2025 su Rete4. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Don Lorenzo rivelerà una verità sconvolgente a Don Alonso mentre alla tenuta arriverà la misteriosa Julia. Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 28 aprile 2025: Don Lorenzo sconvolge Alonso mentre alla tenuta arriva una nuova misteriosa giovane Leggi su Comingsoon.it Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de Lain onda il 28su Rete4. Ledell'episodio della Soap ci rivelano che Donrivelerà una veritànte a Donarriverà laJulia.

Cosa riportano altre fonti

