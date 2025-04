Uscire vincenti da un negoziato senza essere in posizione di forza Si può fare nella vita quotidiana e anche davanti a un prepotente che sa dire solo no E se cercate uno stipendio più alto ecco come chiedere un aumento

nella dispensa di due sorelle è rimasta solo un'arancia. Entrambe la vogliono e discutono a lungo su chi abbia diritto di prendersela. Poi dividono il frutto a metà. Una buona negoziazione? Per niente. Entrambe rimangono insoddisfatte del risultato ed è un peccato, perché solo dopo si rendono conto che una desiderava la polpa per farne una spremuta, mentre l'altra puntava solo alla buccia per preparare dei canditi. ecco il primo – e più comune – errore che si commette in una trattativa: non comunicare chiaramente bisogni e interessi. Un insegnamento che può essere applicato in ogni contesto, dai grandi negoziati geopolitici, all'acquisto di una casa e ai dissidi con il partner. "Nonne contro destre", protesta in Austria contro i negoziati governo X Leggi anche › La negoziatrice Sabrina Magris: «Noi, che salviamo gli ostaggi» L'arte della negoziazioneLo spiegano gli psicologi e psicoterapeuti Giorgio Nardone e Stefano Bartoli in L'arte della negoziazione (Ponte alle Grazie) in cui illustrano alcune tecniche che possono trasformare i conflitti in accordi.

