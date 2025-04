Calcio femminile poker della Lazio contro il Como Sampdoria ko contro il Napoli

della Serie A Calcio femminile, legata alla Poule Salvezza. Due le partite che si sono disputate quest'oggi, ovvero Como-Lazio e Napoli-Samdporia. Le laziali ha fatto visita alle lombarde con l'obiettivo di mantenere la vetta della classifica e centrare il sesto successo esterno consecutivo.Target centrato dalle biancocelesti, visto il poker di reti rifilato alle lariane. Un match in cui Clarisse Le Bihan si è esaltata con una tripletta, tramutando in oro quasi ogni pallone toccato. Al 27?, 42? e 49? la francese ha gonfiato la rete. A suggello della superiorità delle ospiti la marcatura di Martina Piemonte al 76?. Al 'Piccolo' di Cercola è andata invece in scena la sfida per decidere la volata per la permanenza nella categoria: il Napoli si è presentato con un punto e una gara in più delle rivali, che avevano però perso solo uno dei nove precedenti (in questa stagione una vittoria blucerchiata e due pareggi), tenendo la porta inviolata in otto occasioni.

