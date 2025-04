Chi è Chiara Bontempi la moglie del campione Gianmarco Tamberi e futura madre di suo figlio

Gianmarco Tamberi e la moglie Chiara Bontempi è nata nel lontano 2009, quando erano entrambi adolescenti e il 2 settembre 2022 a Pesaro è arrivato il loro matrimonio. La romantica e sportiva proposta è avvenuta poco prima delle Olimpiadi di Tokyo. Chiara ha raccontato alla Gazzetta: “Gli do equilibrio, lo tengo calmo. Ci sono, soprattutto nei momenti importanti, anche quando non lo richiede espressamente. La mia presenza gli dà serenità“. Chi è Chiara BontempiChiara Bontempi nasce nel 1995 ad Ancona e possiamo dire che proviene da una famiglia di sportivi, considerando che suo padre, Piergiorgio Bontempi, è stato un pilota di motociclismo e campione mondiale: “Sono cresciuta con certe atmosfere, vivendo certe tensioni. So come si fa sin da bambina“. Lady Tamberi ha conseguito la laurea in Lettere presso l’Università di Verona nel 2019 e successivamente, ha diviso la sua vita professionale tra Milano e Roma. Metropolitanmagazine.it - Chi è Chiara Bontempi, la moglie del campione Gianmarco Tamberi e futura madre di suo figlio Leggi su Metropolitanmagazine.it La relazione trae laè nata nel lontano 2009, quando erano entrambi adolescenti e il 2 settembre 2022 a Pesaro è arrivato il loro matrimonio. La romantica e sportiva proposta è avvenuta poco prima delle Olimpiadi di Tokyo.ha raccontato alla Gazzetta: “Gli do equilibrio, lo tengo calmo. Ci sono, soprattutto nei momenti importanti, anche quando non lo richiede espressamente. La mia presenza gli dà serenità“. Chi ènasce nel 1995 ad Ancona e possiamo dire che proviene da una famiglia di sportivi, considerando che suo padre, Piergiorgio, è stato un pilota di motociclismo emondiale: “Sono cresciuta con certe atmosfere, vivendo certe tensioni. So come si fa sin da bambina“. Ladyha conseguito la laurea in Lettere presso l’Università di Verona nel 2019 e successivamente, ha diviso la sua vita professionale tra Milano e Roma.

