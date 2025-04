Patente ritirata al comandante della Locale di Finale Emilia positivo all' alcoltest

comandante della Polizia Locale di Finale Emilia, dopo la pausa pranzo trascorsa in un Locale di Alberone di. Modenatoday.it - Patente ritirata al comandante della Locale di Finale Emilia, positivo all'alcoltest Leggi su Modenatoday.it Nei controlli stradali messi in atto dai Carabinieri di Cento, martedì scorso, è finito anche un automobilista particolare. I militari, infatti, hanno fermato l'auto su cui viaggiava ilPoliziadi, dopo la pausa pranzo trascorsa in undi Alberone di.

Scambio di cocaina in auto, la polizia locale ferma un 41enne: patente ritirata - Ferrara, 14 aprile 2025 – Acquista la droga mentre è in auto, la polizia locale segue il veicolo e ferma l’uomo: scatta il ritiro di patente. Un’altra operazione finalizzata al contrasto di uso di droga. Lo scorso 9 aprile il personale del Corpo di Polizia Locale Terre Estensi, in servizio in abiti civili e con veicolo civetta, nell'ambito dell'attività di contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha notato in mattinata un veicolo fermo in Contrada Mirasole. 🔗ilrestodelcarlino.it

Auletta: Antonio D'Alessio è il nuovo comandante alla Stazione Carabinieri locale - E' il Luogotenente Antonio D’Alessio, il nuovo comandante alla Stazione Carabinieri di Auletta. Originario di Polla, 49enne, dal 1995 è in forza nell’Arma dapprima quale Carabiniere ausiliario all’8° Reggimento Lazio, per poi frequentare, nello stesso anno, tra Velletri e Firenze, il 48° corso... 🔗salernotoday.it

Per il comandante della polizia locale «distrazione e velocità elevate sono le principali cause degli incidenti» - La maggior parte degli incidenti che avvengono a Brindisi, per la precisione 804 nel 2024, è dovuto a distrazione e velocità. A ribadirlo è il comandante della polizia locale... 🔗quotidianodipuglia.it

