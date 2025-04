MotoGp Gp Spagna 2025 | trionfa Alex Marquez e va in testa al Mondiale

MotoGp continua a restare un affare di famiglia per Marc e Alex Marquez. Dopo la vittoria di Marc nella sprint di sabato, è il fratello Alex a vincere la gara lunga del Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera. Per il più giovane dei fratelli Marquez è la prima vittoria in carriera in MotoGp. Il pilota della Ducati Team Gresini trionfa in rimonta, partendo dalla quarta posizione, sfruttando la caduta di Marc al terzo giro mentre i due stavano battagliando per il terzo posto. Sul podio di Jerez, alle spalle di Marquez Jr., si piazzano un redivivo Fabio Quartararo su Yamaha e Francesco 'Pecco' Bagnaia sulla prima Ducati ufficiale.Back on top of the standings! What a day for @AlexMarquez73 ?#SpanishGP ?? pic.twitter.comgrgTyqSNtN— MotoGp™? (@MotoGp) April 27, 2025Alex Marquez balza in testa alla classifica del MondialeMarquez senior chiude al 12esimo posto e deve cedere così anche la testa della classifica Mondiale proprio al fratello.

