VIDEO MotoGP la caduta di Marc Marquez a Jerez | era alle spalle di Bagnaia

Marc Marquez al termine del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, infatti, il Cabroncito è caduto nelle prime fasi e ha gettato alla ortiche le chance di vincere di nuovo davanti al proprio pubblico. Rientrato in gara in 22a posizione, ha saputo risalire con una Ducati rovinata, ma ora la vetta della classifica generale è di nuovo persa.Alex Marquez ha infatti centrato la vittoria (ed è tornato al vertice della graduatoria) con 1.5 secondi di vantaggio su Fabio Quartararo e 2.2 su Francesco Bagnaia. Quarto Maverick Vinales a 3.6, quinto Fabio Di Giannantonio a 7.2, mentre è sesto Brad Binder a 8.5. Settima posizione per Pedro Acosta a 9.7, quindi ottavo Ai Ogura a 10.9, quindi nono Enea Bastianini a 15. Oasport.it - VIDEO MotoGP, la caduta di Marc Marquez a Jerez: era alle spalle di Bagnaia Leggi su Oasport.it Arriva un amaro 12° posto peral termine del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di2025. Sul tracciato dide la Frontera, infatti, il Cabroncito è caduto nelle prime fasi e ha gettato alla ortiche le chance di vincere di nuovo davanti al proprio pubblico. Rientrato in gara in 22a posizione, ha saputo risalire con una Ducati rovinata, ma ora la vetta della classifica generale è di nuovo persa.Alexha infatti centrato la vittoria (ed è tornato al vertice della graduatoria) con 1.5 secondi di vantaggio su Fabio Quartararo e 2.2 su Francesco. Quarto Maverick Vinales a 3.6, quinto Fabio Di Giannantonio a 7.2, mentre è sesto Brad Binder a 8.5. Settima posizione per Pedro Acosta a 9.7, quindi ottavo Ai Ogura a 10.9, quindi nono Enea Bastianini a 15.

