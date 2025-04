Paletti antisosta abbattuti e rifiuti abbandonati ai giardinetti

Paletti abbattuti, sosta selvaggia e rifiuti abbandonati per strada. È quanto avvenuto nella notte in corso Cavour, nella zona dei Tre Archi e davanti alla chiesa di Sant’Ercolano.Davanti ai Tre Archi un paletto di legno, posizionato per evitare l’ingresso di mezzi a motore nei giardini di. Perugiatoday.it - Paletti antisosta abbattuti e rifiuti abbandonati ai giardinetti Leggi su Perugiatoday.it , sosta selvaggia eper strada. È quanto avvenuto nella notte in corso Cavour, nella zona dei Tre Archi e davanti alla chiesa di Sant’Ercolano.Davanti ai Tre Archi un paletto di legno, posizionato per evitare l’ingresso di mezzi a motore nei giardini di.

Cosa riportano altre fonti

Sacchi pieni di rifiuti abbandonati: denunciato il titolare di bar di Monza - Aveva scelto come pattumiera del suo locale via Cesare da Sesto, nel quartiere San Donato a Monza. Ma quella modalità errata di smaltire i rifiuti è stata scoperta dagli agenti della polizia locale. Durante un controllo del territorio, i vigili hanno individuato una vera e propria discarica in... 🔗monzatoday.it

Più facile smaltire i rifiuti alluvionali: Giani firma l’ordinanza - FIRENZE – Una ordinanza per facilitare lo smaltimento dei rifiuti causati dall’alluvione. L’ordinanza assimila i rifiuti prodotti dalle inondazioni agli urbani e ne disciplina lo smaltimento. Asl e Arpat vigileranno sulla sua applicazione. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha firmato l’atto contingibile e urgente per gestire in modo speciale, anche in deroga alle normali disposizioni in materia, i rifiuti che si sono prodotti nel corso dei fenomeni del 14 e 15 marzo. 🔗corrieretoscano.it

Terni, rifiuti abbandonati in centro: multa da 2.500 euro per un trasgressore seriale - Rifiuti abbandonati a Terni, multa da 2.500 euro per un trasgressore seriale. A darne notizia il Comune di Terni, che ha anche sottolineato come nel primo trimestre dell’anno corrente sono state ben 32 le violazioni in materia registrate. Grazie al controllo delle immagini di una telecamera... 🔗ternitoday.it

Cosa riportano altre fonti

Paletti antisosta abbattuti e rifiuti abbandonati ai giardinetti; FOTO GALLERY - Paletti abbattuti e rifiuti per strada; Installato e subito abbattuto: centrato il segnale dell'attraversamento pedonale ai Tre Archi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Paletti abbattuti in Piazza Cassa di Risparmio: pericolo per i cittadini *SEGNALAZIONE* - In Piazza Cassa di Risparmio sono stati abbattuti alcuni paletti che delimitavano il centro della piazza, lasciando a terra moncherini acuminati che rappresentano un grave rischio per la sicurezza ... 🔗palermomania.it