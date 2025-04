' Pittori per caso' inaugurata l' esposizione collettiva alla Torre della Finanza

alla Torre della Finanza, gioiello di architettura settecentesca, antico presidio realizzato sul Po di Volano per controllare gli scambi commerciali via acqua, con l'inaugurazione nella mattina di domenica 27 della mostra 'Pittori per caso', si è aperta ufficialmente la ricca stagione 2025. Ferraratoday.it - 'Pittori per caso', inaugurata l'esposizione collettiva alla Torre della Finanza Leggi su Ferraratoday.it , gioiello di architettura settecentesca, antico presidio realizzato sul Po di Volano per controllare gli scambi commerciali via acqua, con l'inaugurazione nella mattina di domenica 27mostra 'per', si è aperta ufficialmente la ricca stagione 2025.

Ne parlano su altre fonti

Tanti alberi, ma il più alto tasso di mortalità per "scarsa esposizione al verde": lo strano caso di Trieste - Trieste è uno dei primi capoluoghi in Italia per numero di alberi per abitante: secondo il report “Ecosistema urbano” pubblicato ogni anno da Legambiente, la città può contare su 100,8 alberi ogni centomila abitanti. Un dato che, a prima vista, fa pensare a un capoluogo particolarmente verde e... 🔗triesteprima.it

Un’esposizione collettiva di artiste meldolesi, inaugurata la mostra "L’estro dentro" - Nella giornata di sabato, 8 marzo, nell’ambito della rassegna promossa dall'amministrazione comunale, assessorato alle Pari opportunità, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, si è inaugurata la mostra "L’estro dentro: intrecci meldolesi". Un’esposizione collettiva di artiste... 🔗forlitoday.it

Tanti alberi, ma il più alto tasso di mortalità per "scarsa esposizione al verde": lo strano caso di Trieste - Trieste è uno dei primi capoluoghi in Italia per numero di alberi per abitante: secondo il report “Ecosistema urbano” pubblicato ogni anno da Legambiente, la città può contare su 100,8 alberi ogni centomila abitanti. Un dato che, a prima vista, fa pensare a un capoluogo particolarmente verde e... 🔗triesteprima.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

'Pittori per caso', inaugurata l'esposizione collettiva alla Torre della Finanza; Inaugurata a Rovigo la mostra su Hammershøi e i pittori del silenzio; Inaugurata a Rovigo la mostra su Hammershøi e i pittori del silenzio; INAUGURATA A FERRARA LA DOPPIA MOSTRA DEDICATA AI PITTORI ALPHONSE MUCHA E GIOVANNI BOLDINI, APERTA DAL 22 MARZO FINO A LUGLIO A PALAZZO DEI DIAMANTI. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia