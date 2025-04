Madre tossicodipendente effettuata l' autopsia sulla bimba morta durante il travaglio

autopsia sulla salma della. Pordenonetoday.it - Madre tossicodipendente, effettuata l'autopsia sulla bimba morta durante il travaglio Leggi su Pordenonetoday.it È stata eseguita all'ospedale civile di Pordenone, dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli, e dai professori Pantaleo Greco (direttore di Ginecologia e Ostetricia del Sant'Anna di Ferrara) e Marny Fedrigo (specialista in Anatomia patologica dell'università di Padova) l'salma della.

