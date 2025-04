È morta Jiggly Caliente l’ex protagonista di RuPaul’s Drag Race aveva subito l’amputazione della gamba destra a causa di una grave infezione

morta a 44 anni la star di “RuPaul’s Drag Race”, Jiggly Caliente (vero nome era Bianca Castro-Arabejo, ndr). L’artista aveva recentemente subito l’amputazione della gamba destra, a causa di una “grave infezione”. La notizia è stata confermata dalla famiglia che ha rilasciato un comunicato attraverso i canali social della Drag.“È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di Bianca Castro-Arabejo, conosciuta al mondo e apprezzata da molti come Jiggly Caliente- si legge nella nota – Bianca si è spenta serenamente il 27 aprile 2025, alle ore 4:42, circondata dalla sua amorevole famiglia e dagli amici più stretti“.E ancora: “Una presenza luminosa nel mondo dell’intrattenimento, Jiggly Caliente è stata celebrata per la sua energia contagiosa, la sua arguzia feroce e la sua incrollabile autenticità. Leggi su Ilfattoquotidiano.it a 44 anni la star di “”,(vero nome era Bianca Castro-Arabejo, ndr). L’artistarecentemente, adi una “”. La notizia è stata confermata dalla famiglia che ha rilasciato un comunicato attraverso i canali social.“È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di Bianca Castro-Arabejo, conosciuta al mondo e apprezzata da molti come- si legge nella nota – Bianca si è spenta serenamente il 27 aprile 2025, alle ore 4:42, circondata dalla sua amorevole famiglia e dagli amici più stretti“.E ancora: “Una presenza luminosa nel mondo dell’intrattenimento,è stata celebrata per la sua energia contagiosa, la sua arguzia feroce e la sua incrollabile autenticità.

