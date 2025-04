Trofeo Bcc Montecatini le foto e i vincitori della corsa

Montecatini, 27 aprile 2025 – È stato Maurizio Damilano, campione olimpico della marcia ai Giochi di Mosca 1980 e due volte campione mondiale della 20 km, a dare il via ufficiale al 33° Trofeo Banca Centro Toscana Umbria, manifestazione podistica svoltasi a Montecatini Terme. Damilano era presente per consegnare la "Bandiera Azzurra", riconoscimento promosso da FIDAL e ANCI e destinato ai comuni italiani che si sono distinti nella promozione di sport e salute. Oltre al Trofeo principale, la giornata ha visto lo svolgimento anche del 22° Trofeo Simone Grazzini e del 7° Memorial Luigi Urgo. Più di 200 podisti si sono sfidati lungo un percorso di 14,5 km, allestito con grande cura dall’Atletica Montecatini 1982, con il patrocinio del Comune di Montecatini Terme. Previsti anche tracciati ridotti per camminatori e non competitivi, per favorire la partecipazione di tutti. Lanazione.it - Trofeo Bcc Montecatini, le foto e i vincitori della corsa Leggi su Lanazione.it , 27 aprile 2025 – È stato Maurizio Damilano, campione olimpicomarcia ai Giochi di Mosca 1980 e due volte campione mondiale20 km, a dare il via ufficiale al 33°Banca Centro Toscana Umbria, manifestazione podistica svoltasi aTerme. Damilano era presente per consegnare la "Bandiera Azzurra", riconoscimento promosso da FIDAL e ANCI e destinato ai comuni italiani che si sono distinti nella promozione di sport e salute. Oltre alprincipale, la giornata ha visto lo svolgimento anche del 22°Simone Grazzini e del 7° Memorial Luigi Urgo. Più di 200 podisti si sono sfidati lungo un percorso di 14,5 km, allestito con grande cura dall’Atletica1982, con il patrocinio del Comune diTerme. Previsti anche tracciati ridotti per camminatori e non competitivi, per favorire la partecipazione di tutti.

