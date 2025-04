Spalletti a Parma visita a sorpresa del Ct

Spalletti, ha fatto visita a Parma. Era di passaggio e in compagnia di alcuni amici ha deciso di fermarsi in un noto ristorante della città, Tramonti, in via Traversetolo. Prima di andare via ha posato con lo staff della pizzeria. A proposito di Ct, proprio. Parmatoday.it - Spalletti a Parma, visita a sorpresa del Ct Leggi su Parmatoday.it Il Ct della Nazionale italiana, Luciano, ha fatto. Era di passaggio e in compagnia di alcuni amici ha deciso di fermarsi in un noto ristorante della città, Tramonti, in via Traversetolo. Prima di andare via ha posato con lo staff della pizzeria. A proposito di Ct, proprio.

