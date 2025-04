Carceri e liberi sospesi l' analisi di Castorina dopo la mozione del gruppo Red Letture d' evasione

Carceri e diritti dei detenuti è proposta dal consigliere comunale reggino Antonino Castorina dopo l'approvazione in consiglio della mozione “Letture d’evasione” presentata insieme ai colleghi del gruppo Red, Carmelo Versace e Filippo Burrone, da poco assessore. Secondo. Reggiotoday.it - Carceri e liberi sospesi, l'analisi di Castorina dopo la mozione del gruppo Red "Letture d'evasione" Leggi su Reggiotoday.it Una riflessione sue diritti dei detenuti è proposta dal consigliere comunale reggino Antoninol'approvazione in consiglio dellad’” presentata insieme ai colleghi delRed, Carmelo Versace e Filippo Burrone, da poco assessore. Secondo.

Libri Liberi, i grandi classici raccontati nelle carceri: Mencarelli e Boni tra i giovani detenuti del Cesare Beccaria - Dopo la tappa nelle carceri di Rebibbia, Secondigliano e Opera, prosegue a Milano l’iniziativa Libri Liberi, promossa dalla Fondazione De Sanctis con il patrocinio del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – e in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. In ogni incontro un attore o un’attrice accanto a uno scrittore o a una scrittrice presentano i capolavori della letteratura nelle principali carceri italiane. 🔗ildenaro.it

Carceri al collasso, così i boss aggirano il 41 bis. L’analisi di D’Anna - L’immanente Dna di cosa nostra innestato nell’inedito sprint della mutazione digitale. Dopo 33 anni di continui tentativi, palesi e occulti, vedi il caso Cospito, di anestetizzare e soprattutto abolire il 41-bis, le cosche mafiose virano sulla digitalizzazione e sfruttano la tecnologia più sofisticata per bypassare controlli e restrizioni dei boss detenuti. Tecnologia avanzata, in aggiunta a corruzioni, intimidazioni e talpe, come ha evidenziato il quadro del maxi blitz che ha determinato l’arresto di 181 esponenti dell’apparentemente nuova, ma fondamentalmente sempre uguale a sé stessa ... 🔗formiche.net

Libri Liberi, la Fondazione De Sanctis porta i classici nelle carceri: De Giovanni e Bentivoglio a Secondigliano - Dopo l’inaugurazione a Rebibbia, prosegue il 12 marzo nel carcere di Secondigliano l’iniziativa Libri Liberi, promossa dalla Fondazione De Sanctis con il patrocinio del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – e in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. Ai detenuti di Secondigliano Maurizio De Giovanni e Fabrizio Bentivoglio racconteranno e leggeranno Cent’anni di solitudine di Gabriel Garcia Marquez. 🔗ildenaro.it

Salute nelle carceri. Il 70% dei detenuti ha almeno una malattia. Lo studio su 6 Regioni - Oltre alle diagnosi di malattia, è stata condotta un’analisi anche sui farmaci prescritti all’interno delle carceri ... i detenuti “nuovi giunti da libertà” con o senza precedenti ... 🔗quotidianosanita.it

Carceri. In Italia il 60% dei detenuti fa uso di droghe - Sempre nelle carceri degli stessi due Paesi il 79% della popolazione penitenziaria usa sostanze stupefacenti. Una situazione che preoccupa anche le strutture italiane: nella classifica il nostro ... 🔗quotidianosanita.it

Carceri: Edizioni Messaggero Padova, triplicate le adesioni al “Libro sospeso” da donare ai detenuti - il quale si occuperà di fare giungere il libro donato da ciascun lettore nelle carceri scelte. Le Edizioni Messaggero Padova sostengono integralmente le spese di spedizione dei “libri sospesi ... 🔗agensir.it