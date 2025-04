Sold out e non solo due ospiti super al Maradona per Napoli-Torino | di chi si tratta

Napoli per la sfida di questa sera contro il Torino: previsto il pubblico delle grandi occasioni allo stadio Diego Armando Maradona.Una domenica che potrebbe condizionare e non di poco la corsa Scudetto tra il Napoli e l’Inter. La squadra azzurra, ora, è a pari punti con quella nerazzurra (71 punti, ndr) e in queste ultime cinque partite gli uomini di Antonio Conte sono chiamati a capitalizzare il massimo possibile, anche a fronte di un calendario – ovviamente solo sulla carta – più comodo rispetto a quello dell’Inter, che dovrà però giocare (almeno) le due semifinali di UEFA Champions League contro il Barcellona.In queste ultimissime ore, però, una notizia sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi del Napoli, così come lo stesso Conte: Giacomo Raspadori ha accusato un attacco febbrile, che lo mette dunque in dubbio in vista della sfida di questa sera contro il Torino (clicca qui per tutte le ultime novità). Spazionapoli.it - Sold out e non solo, due ospiti super al Maradona per Napoli-Torino: di chi si tratta Leggi su Spazionapoli.it Grande attesa in casaper la sfida di questa sera contro il: previsto il pubblico delle grandi occasioni allo stadio Diego Armando.Una domenica che potrebbe condizionare e non di poco la corsa Scudetto tra ile l’Inter. La squadra azzurra, ora, è a pari punti con quella nerazzurra (71 punti, ndr) e in queste ultime cinque partite gli uomini di Antonio Conte sono chiamati a capitalizzare il massimo possibile, anche a fronte di un calendario – ovviamentesulla carta – più comodo rispetto a quello dell’Inter, che dovrà però giocare (almeno) le due semifinali di UEFA Champions League contro il Barcellona.In queste ultimissime ore, però, una notizia sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi del, così come lo stesso Conte: Giacomo Raspadori ha accusato un attacco febbrile, che lo mette dunque in dubbio in vista della sfida di questa sera contro il(clicca qui per tutte le ultime novità).

