La sezione Anpi e Il Circolo Pd di Castiglion Fibocchi disertano la cerimonia del 25 Aprile organizzata dall’Amministrazione Comunale

Aprile 2025 – La sezione Anpi e Il Circolo PD di Castiglion Fibocchi disertano la cerimonia del 25 Aprile organizzata dall'Amministrazione Comunale. Il sindaco Marco Ermini non ci sta agli attacchi ricevuti dal Circolo PD di Castiglion Fibocchi e condanna la decisione presa dalla sezione Anpi Castiglion Fibocchi e dal Circolo PD del paese di non partecipare alle cerimonie organizzate per 80° anniversario della liberazione organizzando una cerimonia privata a latere ! E' vergognoso - spiega il Sindaco - strumentalizzare una data così importante come quella del 25 Aprile per cercare visibilità e argomenti per attaccare l'operato dell'Amministrazione. La segretaria del PD, Maria Ivana Occhini, critica l'organizzazione e i temi trattati accusando la mia Amministrazione di "voler offuscare il vero senso del 25 Aprile".

