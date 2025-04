Chi sono i genitori di Gianmarco Tamberi Sabrina Piastrellini e Marco | Con papà si è rotto qualcosa

Sabrina Piastrellini e Marco Tamberi sono i genitori di GianMarco Tamberi, la mamma Sabrina Piastrellini è stata un'atleta, anche lei saltatrice, ed è una insegnante di educazione fisica. Il padre di GianMarco Tamberi, Marco, è stato due volte primatista nazionale indoor di salto in alto, finalista ai Giochi di Mosca del 1980. La sua carriera, riporta Repubblica, si sarebbe interrotta bruscamente nel 1984, a ridosso dei Giochi di Los Angeles, a causa di un incidente stradale. Il padre di Gimbo Tamberi sarebbe stato investito da un camion riportando una lesione che avrebbe compromesso il suo percorso agonistico.I genitori di GianMarco Tamberi hanno avuto due figli (il maggiore nato nel 1990, Gianluca, seguito da Gimbo nel 1992) e si sono separati per poi decidere di vivere in città diverse: Sabrina Piastrellini a Roma, l'ex marito ad Ancona.

Chi sono i genitori di Gianmarco Tamberi, Sabrina Piastrellini e Marco: "Con papà si è rotto qualcosa" - Sabrina Piastrellini e Marco Tamberi sono i genitori di Gianmarco Tamberi, la mamma Sabrina Piastrellini è stata un'atleta, anche lei saltatrice, ed è una insegnante di educazione fisica. Il padre di ...

