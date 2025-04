Francesca chi è la moglie di Mauro Corona | Siamo aperti la tradisco e se la trovo con un altro gli pago una birra

Mauro Corona – com’è noto – ha dedicato gran parte della sua vita alla natura, allo sport (e in particolare modo all’arrampicata) e alla scultura. Proprio nel corso di un laboratorio di artigianato da lui stesso organizzato, da giovane l’alpinista ha conosciuto Francesca, poi diventata sua moglie. Dalla loro unione sono nati quattro figli: Marianna, Matteo, Melissa e Martina. Marianna, oggi 44enne, ha seguito le orme del padre scrittore e nel 2021 ha pubblicato il suo primo libro, all’interno del quale ha rivelato di essere stata colpita da un tumore al colon nel 2017Mauro Corona nel corso della sua ospitata a Verissimo da Silvia Toffanin, ha rivelato di avere avuto un matrimonio aperto. “tradisco mia moglie, sì. Ma la fedeltà è una cosa superata, se la trovo con un altro gli pago una birra. Metropolitanmagazine.it - Francesca, chi è la moglie di Mauro Corona: “Siamo aperti, la tradisco e se la trovo con un altro gli pago una birra” Leggi su Metropolitanmagazine.it – com’è noto – ha dedicato gran parte della sua vita alla natura, allo sport (e in particolare modo all’arrampicata) e alla scultura. Proprio nel corso di un laboratorio di artigianato da lui stesso organizzato, da giovane l’alpinista ha conosciuto, poi diventata sua. Dalla loro unione sono nati quattro figli: Marianna, Matteo, Melissa e Martina. Marianna, oggi 44enne, ha seguito le orme del padre scrittore e nel 2021 ha pubblicato il suo primo libro, all’interno del quale ha rivelato di essere stata colpita da un tumore al colon nel 2017nel corso della sua ospitata a Verissimo da Silvia Toffanin, ha rivelato di avere avuto un matrimonio aperto. “mia, sì. Ma la fedeltà è una cosa superata, se lacon ungliuna

