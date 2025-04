Gli italiani hanno scelto il successore di Papa Francesco | il sondaggio svela chi vogliono

Papa Francesco, si è chiusa una delle stagioni più significative della Chiesa cattolica. Un pontificato durato oltre un decennio, segnato da apertura, dialogo interreligioso e attenzione ai temi sociali, che ha lasciato un'impronta profonda sia tra i fedeli che nella società civile.Leggi anche: Pessime notizie per Donald Trump: i numeri che inchiodano il presidente UsaIn queste ore di attesa per il Conclave, il clima che si respira tra i cardinali a Roma è carico di emozione, ma anche di interrogativi sul futuro. Mentre il mondo cattolico si raccoglie nel ricordo del pontefice argentino, cresce l'interesse attorno alla figura del suo successore e alla direzione che la Chiesa prenderà nei prossimi anni.Secondo un recente sondaggio di Euromedia Research, la maggioranza degli italiani auspica un Papa che prosegua sulla stessa linea tracciata da Francesco.

