Malore in strada | 65enne mestrino trovato morto su una panchina

65enne di Mestre, è stato trovato senza vita domenica mattina, 27 aprile, su una panchina all'esterno della Gelateria Fantasy di Treviso. Prima, durante la notte, nel quartiere di San Giuseppe l'uomo era stato soccorso da un gruppo di giovani che lo avevano visto barcollare in. Veneziatoday.it - Malore in strada: 65enne mestrino trovato morto su una panchina Leggi su Veneziatoday.it Stefano Riga,di Mestre, è statosenza vita domenica mattina, 27 aprile, su unaall'esterno della Gelateria Fantasy di Treviso. Prima, durante la notte, nel quartiere di San Giuseppe l'uomo era stato soccorso da un gruppo di giovani che lo avevano visto barcollare in.

Stefano Riga ha un malore mentre cammina per strada, si accascia sulla panchina della gelateria e muore a 65enne davanti ai passanti - TREVISO - Tragedia questa mattina in via Noalese. Un uomo di 65 anni, Stefano Riga, residente nel Veneziano, è morto improvvisamente davanti alla gelateria Fantasy per un... 🔗ilgazzettino.it

Presezzo, colta da malore esce di strada: muore 69enne - Presezzo. Una donna di 69 anni è morta a Presezzo nel pomeriggio di domenica 23 marzo dopo essere uscita di strada a causa di un malore. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 15 in via Milano, non distante dalla rotatoria dell’Iperal. La 69enne è finita contro il muretto di una siepe in autonomia dopo aver accusato un malore improvviso mentre si trovava al volante della sua Fiat Panda. Un’auto che sopraggiungeva sul posto si è fermata per soccorrere la donna, ma i tentativi di rianimazione non hanno avuto successo: per la 69enne non c’è stato nulla da fare. 🔗bergamonews.it

Malore lungo la Statale 36 a lago, 65enne soccorso d'urgenza - Un uomo di 65 anni è stato colto da un malore mentre viaggiava lungo la Statale 36 in zona lago. La persona alla guida è riuscita ad accostare e subito è scattato l'allarme al 112 con la centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - che ha immediatamente inviato sul posto un'ambulanza... 🔗leccotoday.it

Malore durante l'escursione sui Colli Euganei, la compagna lo vede accasciarsi e dà l'allarme: 65enne in ospedale - TEOLO (PADOVA) - Un 65enne vicentino è ricoverato in ospedale dal pomeriggio di oggi (sabato 2 novembre) dopo aver accusato un grave malore durante ... metri fino alla strada dove lo attendeva ... 🔗msn.com