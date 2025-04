Polemiche sul 25 aprile Zuccali FdI risponde a La Malfa | Basta strumentalizzazioni Liberazione è un valore condiviso

aprile, giorno della Liberazione dal regime nazifascista è diventato, purtroppo, il palcoscenico circense ideale per utilizzare e sfoderare il solito, stantio, povero e anacronistico armamentario di cui dispone la sinistra nel nostro Paese, ovvero la delegittimazione del Governo Nazionale. Cesenatoday.it - Polemiche sul 25 aprile, Zuccali (FdI) risponde a La Malfa: "Basta strumentalizzazioni, Liberazione è un valore condiviso" Leggi su Cesenatoday.it "Il 25, giorno delladal regime nazifascista è diventato, purtroppo, il palcoscenico circense ideale per utilizzare e sfoderare il solito, stantio, povero e anacronistico armamentario di cui dispone la sinistra nel nostro Paese, ovvero la delegittimazione del Governo Nazionale.

Su questo argomento da altre fonti

