Nell’Assunta di Tiziano pittura e architettura convergono in un capolavoro dove ogni elemento come nella musica tende all’unità

La pittura, per Tiziano, è la vita. Per nessun pittore la creazione è semplice riproduzione e imitazione di quello che esiste: il pittore continua, prolunga e prosegue l'esistenza. Ma l'immagine di Tiziano è qualcosa di più. La sua pittura è un'invasione dell'esistenza. Nella pittura di Tiziano – specialmente nel Tiziano ultimo, ma si intuisce già nelle opere giovanili, così drammatiche, così piene di energia – il corpo prende il sopravvento rispetto all'idea.

