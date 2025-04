Atletica Yaremchuk record italiano nella maratona a Londra

Roma, 27 apr. (askanews) – La maratona di Londra premia l'azzurra Sofiia Yaremchuk che firma il nuovo record italiano in 2h23:14. Settima al traguardo con una condotta regolarissima e sempre nella top ten delle elite runners, la portacolori dell'Esercito abbassa di due secondi il suo primato nei 42,195 chilometri stabilito il 3 dicembre 2023 a Valencia. Una prestazione esemplare, sempre sul piede di 3:23-3:26 ogni mille metri e il miglior riscontro ottenuto a metà della gara (3:20). In rimonta nella seconda parte, sulle strade londinesi ha raggiunto e superato la debuttante Eilish McColgan (2h24:25 per migliorare la mamma Liz e il record di Scozia). Una prestazione che vale intrinsecamente più di quanto rilevato dai tempi ufficiali, considerando che la corsa con partenze separate tra uomini e donne (al contrario di Valencia) ha costretto l'azzurra a gestire in solitaria le fasi cruciali e la rimonta nella seconda metà.

