Sabato 3 e Domenica 4 Maggio 2025 fine settimana con il Calcit a Giovi

2025 – Sabato 3 e Domenica 4 Maggio 2025 fine settimana con il Calcit a Giovi. Sabato dalle ore 19,00 apericena presso il Centro di Aggregazione Sociale ed a seguire proiezione filmato della storia del Calcit. Domenica 2* edizione del Mercatino dei ragazzi , presso i giardini pubblici, organizzato dalla pro loco intra chiassa et arno.Il ricavato sarà destinato al sostenimento del servizio di Cure Domiciliari Oncologiche - servizio SCUDO

