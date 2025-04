Via alla trattativa il Napoli vuole la firma | l’affare può stravolgere il mercato

Napoli tutti gli occhi sono puntati sulla lotta Scudetto, ma in queste settimane i rumors si stanno concentrando anche sulle varie voci di mercato.Quest'oggi, il Napoli potrebbe avere un'altra occasione imperdibile per cambiare la classifica del campionato di Serie A. Ci sono pochissimi dubbi sul fatto che la squadra di Antonio Conte, nel pomeriggio, sarà davanti alla tv per vedere il big match tra l'Inter e la Roma, in attesa di scendere poi in campo nella sfida di questa sera contro il Torino (fischio d'inizio in programma alle ore 20:45, allo stadio Diego Armando Maradona). Nel caso in cui dovesse arrivare una non-vittoria degli uomini di Simone Inzaghi, il Napoli avrebbe dalla sua la possibilità di poter allungare sui nerazzurri (ora le due compagini sono a pari punti, quando mancano cinque giornate).

La Juventus vuole Osimhen, il nodo è impostare una trattativa col Napoli a certe condizioni economiche (Tmw) - La Juventus vuole Osimhen, il nodo è impostare una trattativa col Napoli a certe condizioni economiche (Tmw) Nonostante manchino più di tre mesi alla fine della stagione, il Napoli continua ad essere attivo sul mercato; da pochi giorni ha bloccato Luca Marianucci, difensore classe 2004 dall’Empoli, ma i colpi in entrata sono ancora tanti da fare per affrontare le competizioni europee nella prossima stagione. 🔗ilnapolista.it

Milan, tentativo per Manna. Ma il dirigente vuole restare al Napoli - Milan, tentativo per Manna. Ma il dirigente vuole restare al Napoli"> Dopo il mancato accordo con Fabio Paratici, il Milan è già al lavoro per trovare il nuovo direttore sportivo. Come riportato da Sky Sport attraverso Gianluca Di Marzio, la dirigenza rossonera avrebbe tentato anche la pista che porta a Giovanni Manna, attuale d.s. del Napoli. Il dirigente, che la scorsa estate ha firmato un contratto di lunga durata con il club di Aurelio De Laurentiis, avrebbe però fatto sapere di voler proseguire il suo percorso in azzurro, declinando l’interesse milanista. 🔗napolipiu.com

Napoli, il Betis vuole Natan a titolo definitivo: la prima offerta per De Laurentiis - Il Betis sarebbe intenzionato ad acquistare a titolo definitivo Natan dal Napoli: il club spagnolo avrebbe recapitato la prima offerta ufficiale Arrivano grosse novità sul futuro di Natan, difensore brasiliano acquistato dal Napoli durante l’estate del 2024. Il centrale, uno degli oggetti del mistero della scorsa terribile stagione partenopea, è stato ceduto in prestito al Betis, dove avrebbe convinto per le sue prestazioni. 🔗spazionapoli.it

Kvaratskhelia, dallo scudetto al no al rinnovo: tutte le tappe della rottura col Napoli; Kvara addio, intesa col Psg per 75 milioni. Ma ora Conte vuole un colpo top: tutti i nomi; Calciomercato, tutte le ultime trattative: Milan, Joao Felix in città. Bennacer via, presi Sottil e Bondo. Napoli, ufficiale Okafor. Fagioli alla Fiorentina; Perché il Napoli si prende il rischio di vendere Kvaratskhelia al PSG nel bel mezzo della stagione.

Calciomercato Napoli, David Neres a un passo. L'allenatore del Benfica: «Vuole andare via, ma domani ci sarà» - «David Neres? Ci sono delle trattative, il giocatore vuole andare via, ma è stato un grande professionista e si è comportato bene in allenamento». Parla così Roger Schmidt, allenatore del ... 🔗msn.com

Sky - Rinnovo Anguissa, trattativa aperta: il Napoli vuole blindarlo fino al 2030, i dettagli - ma il Napoli ha in mano un'opzione di prolungamento (e adeguamento) biennale. Stando a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, al momento c’è una trattativa aperta per un nuovo contratto ... 🔗tuttonapoli.net