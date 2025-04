Marelli sul contatto Pavlovic-Yeboah | Intervento molto rischiso da parte del serbo

Marelli, ha analizzato il contatto tra Pavlovic e Yeboah avvenuto intorno al 60’ della sfida tra Venezia e Milan: le sue parole Pianetamilan.it - Marelli sul contatto Pavlovic-Yeboah: “Intervento molto rischiso da parte del serbo” Leggi su Pianetamilan.it Luca, ha analizzato iltraavvenuto intorno al 60’ della sfida tra Venezia e Milan: le sue parole

Ne parlano su altre fonti

Marelli spiega: «Doppio giallo a Ederson inevitabile, corretta l’espulsione a Bastoni. Il gol annullato a Lautaro? Contatto leggero ma…» - di RedazioneL’ex arbitro Luca Marelli ha analizzato nel dettaglio tutti gli episodi arbitrali chiave di Atalanta Inter, chiarendo i dubbi Intervenuto in collegamento a Dazn, l’opinionista ed ex arbitro Luca Marelli ha chiarito quelli che sono stati gli episodi arbitrali di Atalanta Inter, a partire dal gol annullato a Lautaro fino ai due rossi a Ederson e Bastoni. GOL ANNULLATO A LAUTARO? – «Si è giudicata l’infrazione di Lautaro su Djimsiti. 🔗internews24.com

Gatti Livramento, Marelli chiarisce sul contatto tra i due: «Tutto normale, per questo non è successo questo» - di Redazione JuventusNews24Gatti Livramento, Luca Marelli ha spiegato come mai il contatto tra i due non è passibile di rigore e non ha potuto subire il torchio del VAR Luca Marelli analizza il contatto tra Gatti e Livramento in Juve Verona, gara di Serie A. Ecco cosa ha detto il talent arbitrale di DAZN. PAROLE – «Gatti si è aiutato parecchio ma anche Livramento. È stato considerato un contatto normale, tutto dipende dalla valutazione d’intensità da parte dell’arbitro. 🔗juventusnews24.com

'Ho avuto la vicinanza della proprietà'. Motta, contatto con Elkann? Cosa c'è dietro le sue parole - `Non rispondo in che modo, ma la proprietà mi è stata vicino`. Thiago Motta, allenatore della Juventus, nella conferenza stampa alla viglia... 🔗calciomercato.com

Approfondimenti da altre fonti

Venezia-Milan, Marelli sul contatto Pavlovic-Yeboah: Il difensore ha rischiato molto, c'erano elementi per un rigore; Pavlovic Yeboah, Venezia chiede un rigore interviene Marelli. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Marelli a DAZN: "Sul contatto Krstovic-Veiga, Zufferli commette un errore. Vi spiego quale" - L'ex arbitro ed opinionista di DAZN Luca Marelli è intervenuto in diretta nel post partita di Juventus - Lecce per parlare del contatto controverso tra Krstovic e Veiga. 🔗pianetalecce.it

Marelli: "Gol annullato a Lautaro? Contatto leggero. Le due espulsioni sono inevitabili" - Dagli studi di DAZN, Luca Marelli ha commentato l'arbitraggio di Atalanta-Inter partendo dal gol annullato a Lautaro: "Il contatto è tra Lautaro e Djimsiti, poi un retropassaggio e la rete ... 🔗m.tuttomercatoweb.com