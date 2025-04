Il Trail della Memoria | a Figline oltre 200 podisti sul sentiero della storia

Memoria, nasce qualcosa di unico. Domenica 27 aprile oltre 200 podisti hanno dato vita al 4° Trail "Tramonto di un'alba" a Figline di Prato: una sfida con loro stessi, ma anche un omaggio ai valori più profondi della libertà. Partiti dal Circolo di Figline, gli atleti hanno percorso i sentieri del Monte Javello, ripercorrendo le orme della Brigata Buricchi, i partigiani che il 6 settembre 1944 trovarono la morte per mano nazista. Ogni passo, una storia. Ogni salita, un ricordo. Sotto l'attenta regia della Asd 29 Martiri di Figline, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Prato e sotto l'egida Uisp, tutto è stato curato nei minimi dettagli.Trail Tramonto di un'alba a Figline di PratoDue i tracciati proposti, di 11 e 19 chilometri, entrambi immersi nella natura e nella Memoria. Lanazione.it - Il Trail della Memoria: a Figline oltre 200 podisti sul sentiero della storia Leggi su Lanazione.it Prato, 27 aprile 2025 – Quando la corsa incontra la, nasce qualcosa di unico. Domenica 27 aprile200hanno dato vita al 4°"Tramonto di un'alba" adi Prato: una sfida con loro stessi, ma anche un omaggio ai valori più profondilibertà. Partiti dal Circolo di, gli atleti hanno percorso i sentieri del Monte Javello, ripercorrendo le ormeBrigata Buricchi, i partigiani che il 6 settembre 1944 trovarono la morte per mano nazista. Ogni passo, una. Ogni salita, un ricordo. Sotto l'attenta regiaAsd 29 Martiri di, con il patrocinio del Comune eProvincia di Prato e sotto l'egida Uisp, tutto è stato curato nei minimi dettagli.Tramonto di un'alba adi PratoDue i tracciati proposti, di 11 e 19 chilometri, entrambi immersi nella natura e nella

Su altri siti se ne discute

Trail della Memoria: un successo per il viaggio tra sport, storia e natura a Castro dei Volsci - Domenica 30 marzo, Castro dei Volsci ha ospitato il Trail della Memoria e la Camminata di Monte Sant’Angelo, due eventi organizzati da Castro Running sotto l’egida di Opes Italia. Le iniziative hanno saputo coniugare sport, natura e storia, percorrendo i sentieri della Seconda Guerra Mondiale e... 🔗frosinonetoday.it

Ottava edizione per la Urban Trail Santa Maria di Leuca: oltre 700 i partecipanti - SANTA MARIA DI LEUCA - Con quasi 700 iscritti, torna con l’ottava edizione la Urban Trail Santa Maria di Leuca in programma venerdì prossimo, 25 aprile. La competizione si conferma un evento di riferimento non solo per il podismo pugliese atteso che per essere al via della prova arriveranno... 🔗lecceprima.it

Concorso nazionale "In memoria di Olga: la vita oltre": ecco le scuole vincitrici - La sala Perri di palazzo Alvaro, ospiterà la premiazione della XVII edizione del concorso nazionale: “In memoria di Olga: La vita oltre”. L’edizione è riferita all’anno scolastico 2023/2024, la premiazione prevista per il 13 dicembre 2024, a causa di un luttuoso evento, era stata rinviata. La... 🔗reggiotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Il Trail della Memoria: a Figline oltre 200 podisti sul sentiero della storia. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il Trail della Memoria: a Figline oltre 200 podisti sul sentiero della storia - Prato, 27 aprile 2025 – Quando la corsa incontra la memoria, nasce qualcosa di unico. Domenica 27 aprile oltre 200 podisti hanno dato vita al 4° Trail "Tramonto di un'alba" a Figline di Prato: una sfi ... 🔗lanazione.it

Ritorna il 4° trail “Sul sentiero tramonto di un’alba” - Prato, 21 aprile 2025 – Dopo il grande successo dello scorso anno, domenica 27 aprile torna a Figline una delle manifestazioni più suggestive del panorama trail toscano: il 4° Trail "Sul sentiero tram ... 🔗msn.com

Running – Trail della Memoria, una gara tra sport e natura: ecco tutti i vincitori - Domenica 30 marzo, Castro dei Volsci ha ospitato il Trail della Memoria e la Camminata di Monte ... Guerra Mondiale e superando ogni aspettativa. Oltre 122 appassionati di trail e 80 partecipanti ... 🔗informazione.it