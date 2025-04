Suor Cristina rivelazione shock | Sono andata a The Voice grazie a Papa Francesco

Cristina Scuccia, conosciuta da tutti come Suor Cristina durante il suo periodo nella vita consacrata, racconta oggi come la sua partecipazione a The Voice sia nata proprio da un impulso ricevuto dalle parole di Papa Francesco.«Ho partecipato a The Voice grazie a Papa Francesco. Sin dall’inizio del suo Pontificato, invitò tutti i consacrati, gli uomini e le donne della Chiesa, a uscire dai conventi, ad aprire le porte per raggiungere le periferie del mondo. Dunque ci sentivamo chiamati in causa. E così, quando è arrivata la chiamata della redazione, l’ho percepita come un segno: far arrivare la parola di Dio dove di solito non c’è», racconta Cristina, che nel 2014 vinse la seconda edizione di The Voice of Italy, nel team di J-Ax.Ripensando agli anni passati, Cristina confida un ricordo ancora molto vivido:«Qualche giorno fa riguardavo le foto dell’incontro con il Santo Padre. Thesocialpost.it - Suor Cristina, rivelazione shock: “Sono andata a The Voice grazie a Papa Francesco” Leggi su Thesocialpost.it Scuccia, conosciuta da tutti comedurante il suo periodo nella vita consacrata, racconta oggi come la sua partecipazione a Thesia nata proprio da un impulso ricevuto dalle parole di.«Ho partecipato a The. Sin dall’inizio del suo Pontificato, invitò tutti i consacrati, gli uomini e le donne della Chiesa, a uscire dai conventi, ad aprire le porte per raggiungere le periferie del mondo. Dunque ci sentivamo chiamati in causa. E così, quando è arrivata la chiamata della redazione, l’ho percepita come un segno: far arrivare la parola di Dio dove di solito non c’è», racconta, che nel 2014 vinse la seconda edizione di Theof Italy, nel team di J-Ax.Ripensando agli anni passati,confida un ricordo ancora molto vivido:«Qualche giorno fa riguardavo le foto dell’incontro con il Santo Padre.

Su questo argomento da altre fonti

MariaVittoria Minghetti, rivelazione shock su Lorenzo: “Volevi che Shaila ci provasse con Lele” - Lorenzo Spolverato e MariaVittoria Minghetti si scontrano al Grande Fratello, lei lo smaschera MariaVittoria Minghetti fa una scioccante rivelazione su Lorenzo Spolverato al GF Non migliorano i rapporti tra MariaVittoria Minghetti e il gruppo di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, nelle scorse ore c’è stato un nuovo confronto tra loro durante il quale si sono attaccati e insultati. Il modello milanese rivolgendosi alla fidanzata di Tommaso Franchi ha detto: “Sei una grandissima falsa, doppia faccia e non mi fido. 🔗bollicinevip.com

Salvo Sottile e la rivelazione shock in tv: «Sesso a 12 anni, lei molto più grande, io terrorizzato» - Salvo Sottile, noto giornalista e conduttore televisivo, ha fatto una rivelazione shock durante la sua ospitata nella trasmissione Obbligo o verità condotta da Alessia Marcuzzi. La puntata, andata in onda su Rai2, ha visto il giornalista raccontare un episodio del suo passato che lo ha segnato profondamente. In un’atmosfera di leggerezza, dove gli ospiti erano chiamati a raccontare la loro “prima volta”, Sottile ha deciso di condividere una vicenda che ancora oggi lo turba. 🔗donnapop.it

Inter, rivelazione shock su Donnarumma: ecco cosa è successo con i nerazzurri - Donnarumma Inter, ecco arrivare la bomba di calciomercato, novità super sulle voci del portiere del PSG in nerazzurro, i dettagli Non sono passate inosservate le parole di Donnarumma dopo la sconfitta dell’Italia contro la Germania: «San Siro è uno stadio unico, lo porterò sempre con me, tornare in questa città è sempre speciale, qui ho […] 🔗calcionews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Verissimo, (l'ex) suor Cristina torna in studio. Le anticipazioni delle puntate del weekend; Mi ha detto di fare.... La rivelazione choc di suor Cristina contro Helena all'Isola dei Famosi; L'Isola: previsioni catastrofiche per la finale e la rivelazione shock di Cristina; Isola dei Famosi, Cristina Scuccia rivela: C'è una persona nella mia vita. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Suor Cristina, rivelazione shock: “Sono andata a The Voice grazie a Papa Francesco” - Cristina Scuccia, conosciuta da tutti come Suor Cristina durante il suo periodo nella vita consacrata, racconta oggi come la sua partecipazione ... 🔗thesocialpost.it

Suor Paola, Cristina Mezzaroma: "Aveva una forza incredibile, ha fatto più gol lei che..." - VIDEO - All'uscita della Sala della Protomoteca in Capidoglio, dove è stata allestita la camera ardente per Suor Paola, Cristina Mezzaroma si è intrattenuta con i cronisti presenti: "Più che un ricordo, una ... 🔗lalaziosiamonoi.it

Cristina Mezzaroma: "Suor Paola aveva una forza incredibile. In TV era meravigliosa" - Cristina Mezzaroma, presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900, ha fatto visita alla camera ardente per Suor Paola alla Sala della Protomoteca in Campidoglio. Queste le sue parole raccolte da TMW ... 🔗tuttomercatoweb.com