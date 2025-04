Dai sommergibili nucleari cinesi e non solo un nuovo paradigma per l’Intelligence moderna

sommergibili nucleari cinesi attraverso immagini satellitari di Google Earth rappresenta molto più di un semplice ritrovamento fortuito. È l’emblema di come l’Intelligence moderna si stia trasformando radicalmente grazie alle fonti aperte e accessibili a tutti. Come evidenziato dai documenti forniti, un analista navale australiano, Alex Luck, ha individuato queste imbarcazioni presso la First Submarine Base di Qingdao semplicemente analizzando le immagini aggiornate di Google Earth. La base offre accesso diretto al Mar Giallo, al Mar Cinese Orientale e al Mar del Giappone, rappresentando un punto strategico fondamentale nella proiezione navale cinese.Questo non è un caso isolato. Nel 2020, immagini satellitari hanno rivelato un sottomarino nucleare cinese che entrava in una base sotterranea nell’isola di Hainan. Formiche.net - Dai sommergibili nucleari cinesi (e non solo) un nuovo paradigma per l’Intelligence moderna Leggi su Formiche.net La recente scoperta di seiattraverso immagini satellitari di Google Earth rappresenta molto più di un semplice ritrovamento fortuito. È l’emblema di comesi stia trasformando radicalmente grazie alle fonti aperte e accessibili a tutti. Come evidenziato dai documenti forniti, un analista navale australiano, Alex Luck, ha individuato queste imbarcazioni presso la First Submarine Base di Qingdao semplicemente analizzando le immagini aggiornate di Google Earth. La base offre accesso diretto al Mar Giallo, al Mar Cinese Orientale e al Mar del Giappone, rappresentando un punto strategico fondamentale nella proiezione navale cinese.Questo non è un caso isolato. Nel 2020, immagini satellitari hanno rivelato un sottomarino nucleare cinese che entrava in una base sotterranea nell’isola di Hainan.

