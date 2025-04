Di Francesco è furia contro l’arbitro | Sono inc… to il Milan non ha bisogno di questi aiutini

contro la direzione di ManganielloSeconda vittoria consecutiva per il Milan dopo il successo in Coppa Italia contro l’Inter. Per i rossoneri è la terza gara nelle ultime quattro senza subire gol. La difesa a tre sembra aver dato più sicurezze, ma in casa Venezia c’è tanta rabbia e tanto rammarico.Venezia-Milan, rabbia Di Francesco (LaPresse) – calciomercato.itAd esprimerlo è Eusebio Di Francesco. Il tecnico dei lagunari ha puntato il dito contro il direttore di gara Manganiello. “Non parlo mai dell’arbitraggio, ma noi ci stiamo giocando qualcosa di molto importante che è la nostra salvezza. Secondo me il rispetto sta mancando nei nostri confronti. Un arbitraggio superficiale”.Nel mirino c’è l’episodio tra Yeboah e Pavlovic nell’area di rigore rossonera: “Mentre riguardavo l’episodio ho pensato che a metà campo l’avrebbe fischiato. Calciomercato.it - Di Francesco è furia contro l’arbitro: “Sono inc….to, il Milan non ha bisogno di questi aiutini” Leggi su Calciomercato.it Vittoria rossonera al Penzo, ma il tecnico del Venezia punta il ditola direzione di ManganielloSeconda vittoria consecutiva per ildopo il successo in Coppa Italial’Inter. Per i rossoneri è la terza gara nelle ultime quattro senza subire gol. La difesa a tre sembra aver dato più sicurezze, ma in casa Venezia c’è tanta rabbia e tanto rammarico.Venezia-, rabbia Di(LaPresse) – calciomercato.itAd esprimerlo è Eusebio Di. Il tecnico dei lagunari ha puntato il ditoil direttore di gara Manganiello. “Non parlo mai dell’arbitraggio, ma noi ci stiamo giocando qualcosa di molto importante che è la nostra salvezza. Secondo me il rispetto sta mancando nei nostri confronti. Un arbitraggio superficiale”.Nel mirino c’è l’episodio tra Yeboah e Pavlovic nell’area di rigore rossonera: “Mentre riguardavo l’episodio ho pensato che a metà campo l’avrebbe fischiato.

