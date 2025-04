Francavilla al Mare tutto pronto per le celebrazioni di Santa Liberata

celebrazioni dedicate a Santa Liberata. Il programma prenderà il via lunedì 28 aprile, alle ore 19, con la tradizionale Santa Messa solenne.I festeggiamenti culmineranno giovedì 1° maggio con la suggestiva. Chietitoday.it - Francavilla al Mare, tutto pronto per le celebrazioni di Santa Liberata Leggi su Chietitoday.it Giorni intensi di spiritualità, cultura e festa attendono la città in occasione dellededicate a. Il programma prenderà il via lunedì 28 aprile, alle ore 19, con la tradizionaleMessa solenne.I festeggiamenti culmineranno giovedì 1° maggio con la suggestiva.

