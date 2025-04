Alex Marquez rompe il ghiaccio a Jerez terzo Bagnaia

JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) - Approfittando della clamorosa caduta del fratello, Alex Marquez, in sella alla Ducati del Team Gresini, vince a sorpresa il Gran Premio di Spagna, conquistando così il

MotoGP, Alex Marquez: “Ho fiducia nel guidare la Ducati GP24, imparo da mio fratello in pista” - Tre secondi posti per Alex Marquez tra Sprint Race e GP nei primi vagiti della stagione di MotoGP. Dopo le piazze d’onore del primo appuntamento di Buriram (Thailandia), lo spagnolo ha replicato quest’oggi nella Sprint di Termas de Rio Hondo (Argentina), finendo immediatamente alle spalle di suo fratello Marc. Una guida incisiva ed efficace per Alex, in sella alla Ducati GP24 del Team Gresini, che ha costretto il leader sulla Rossa ufficiale a estrarre il massimo che poteva per distanziarlo nelle ultime tornate. 🔗oasport.it

LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: buone risposte da Bagnaia, Alex Marquez in testa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6:09 Ora in pista c’è Franco Morbidelli, tra i più positivi di questa lunga tre giorni. 6:05 Ancora poco movimento in pista, dentro nuovamente Alex Marquez. 6:03 Mentre sono passate le tre ore di sessione, ecco alcune foto del turno odierno. In the camera lens of Day 3 of the #SepangTest #MotoGP pic.twitter.com/eAaQOqmybL — MotoGP (@MotoGP) February 7, 2025 p> 5:59 Rientra Marc Marquez, arrivato a 39 giri. 🔗oasport.it

LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Alex Marquez tallona Quartararo, Bagnaia fatica. Caduto Marc Marquez - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -18 Bagnaia si stacca e paga 7 decimi dalla coppia di testa. Pecco fa proprio tanta fatica a gestire la moto in frenata. -19 Jerez si conferma pista stregata per Marquez: proprio qui iniziò il suo lungo calvario nel 2020. -19 Bagnaia sta facendo fatica a tenere il passo di Quartararo ed Alex Marquez. Marc Marquez intanto è 21° a 20.7 dalla vetta. Potrebbe tranquillamente finire in zona punti. 🔗oasport.it

