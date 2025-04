Inaugurato il Castiglion Fiorentino Photo Fest e riaperta al pubblico la Chiesa di Sant’Agostino

Inaugurato il “Castiglion Fiorentino Photo Fest” e riaperta al pubblico la Chiesa di Sant’AgostinoCon entusiasmo e una grande unità di intenti, si è aperta ufficialmente la quarta edizione del Castiglion Fiorentino Photo Fest, in un contesto di grande rilievo culturale e sociale. In occasione dell’evento, è stata anche celebrata la cerimonia con il taglio del nastro da parte del Sindaco Mario Agnelli per la riapertura al pubblico della Chiesa di Sant’Agostino, recentemente restaurata grazie anche all’impegno dell’Amministrazione Comunale, oltre a quello determinante della Diocesi, della Parrocchia della Collegiata e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze che hanno permesso di restituire alla cittadinanza uno dei suoi più preziosi luoghi storici, oggi cornice ideale per ospitare anche arte, cultura e fotografia. Lanazione.it - Inaugurato il “Castiglion Fiorentino Photo Fest” e riaperta al pubblico la Chiesa di Sant’Agostino Leggi su Lanazione.it ARezzo, 27 aprile 2025 –il “” ealladiCon entusiasmo e una grande unità di intenti, si è aperta ufficialmente la quarta edizione del, in un contesto di grande rilievo culturale e sociale. In occasione dell’evento, è stata anche celebrata la cerimonia con il taglio del nastro da parte del Sindaco Mario Agnelli per la riapertura aldelladi, recentemente restaurata grazie anche all’impegno dell’Amministrazione Comunale, oltre a quello determinante della Diocesi, della Parrocchia della Collegiata e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze che hanno permesso di restituire alla cittadinanza uno dei suoi più preziosi luoghi storici, oggi cornice ideale per ospitare anche arte, cultura e fotografia.

