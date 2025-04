Oasport.it - MotoGP, pagelle GP Spagna 2025: Alex Marquez si consacra, Bagnaia preoccupa, Quartararo rinato

LEDEL GP DI(Ducati Gresini) 10: finalmente la prima vittoria nella classe regina è arrivata. In casa e con pieno merito. Dopo una fila di secondi posti oggi il trionfo è suo. Dopo un errore in avvio è impeccabile. Quando sale al comando, non sbaglia più niente, scava un solco notevole rispetto ai rivali e nelle ultime battute ha anche modo di gestire gomme e moto fino al traguardo.FABIO(Yamaha) 8.5: bentornato El Diablo! Dopo la pole position di sabato aveva già fatto vedere come la sua moto sulla pista spagnola fosse davvero tornata a vita. Nella sprint Race è caduto nelle prime battute, oggi invece non si è fatto distrarre e ha disputato una gara pressoché perfetta. Dopo aver condotto i primi giri, capisce che controMárquez non ha scampo, per cui difende il secondo posto senza nemmeno dannarsi troppo l’anima.